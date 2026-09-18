Subió el riesgo país y se hundieron las acciones argentinas

El Riesgo País, indicador de JP Morgan, aumentó nueve unidades y terminó el viernes en 524 puntos básicos, su mayor nivel desde el 20 de agosto.
Los activos argentinos cerraron la semana bajo presión, con caídas en los bonos y las acciones que llevaron al Riesgo País hasta su nivel más alto en casi un mes. El indicador elaborado por JP Morgan avanzó nueve unidades este viernes y terminó en 524 puntos básicos, un incremento de 1,7% en la jornada.
De esta manera, el Riesgo País alcanzó un nuevo máximo de septiembre y quedó en su valor más elevado desde el 20 de agosto. El movimiento estuvo acompañado por el retroceso de los títulos soberanos argentinos en dólares, que registraron pérdidas promedio de alrededor de 0,7%, mientras que algunos papeles llegaron a caer cerca de 1%.
El escenario internacional también agregó presión sobre los mercados. Los inversores continuaron procesando la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar la tasa de interés y la posibilidad de nuevos incrementos en los próximos meses.
Una mayor tasa estadounidense aumenta el rendimiento de los activos considerados más seguros y puede reducir el atractivo de la deuda de mercados emergentes. En ese contexto, el operador Gustavo Ber señaló que los bonos argentinos no encuentran por el momento argumentos suficientes para impulsar una recuperación sostenida y advirtió sobre la incidencia de las tasas internacionales.
La cautela también llegó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR terminaron mayoritariamente en terreno negativo y las pérdidas alcanzaron el 7%. Central Puerto encabezó los retrocesos con una baja de 7%, seguida por Globant, con 5,7%, y Grupo Supervielle, con 4,3%.
La Bolsa porteña acompañó la tendencia. El S&P Merval perdió 1,3% medido en pesos y retrocedió 0,9% en dólares, de acuerdo con la cotización del contado con liquidación.
A las condiciones financieras internacionales se sumaron las dudas de los operadores sobre algunos indicadores de la economía doméstica. Ber sostuvo que los últimos datos macroeconómicos fueron interpretados de manera “menos alentadora” en materia de actividad y empleo, lo que contribuyó a mantener una postura defensiva entre los inversores.
En el mercado cambiario, en cambio, la semana terminó sin grandes movimientos. El dólar mayorista avanzó seis pesos durante las últimas cinco ruedas y cerró en $1.514,50.
Por su parte, la cotización minorista del Banco Nación finalizó en $1.535, apenas cinco pesos por encima del cierre de la semana anterior. Así, pese a la mayor volatilidad financiera y la presión internacional, el mercado cambiario local se mantuvo relativamente estable.
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