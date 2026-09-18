Subió el riesgo país y se hundieron las acciones argentinas

La cautela también llegó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADR terminaron mayoritariamente en terreno negativo y las pérdidas alcanzaron el 7%. Central Puerto encabezó los retrocesos con una baja de 7%, seguida por Globant, con 5,7%, y Grupo Supervielle, con 4,3%.

El Merval

La Bolsa porteña acompañó la tendencia. El S&P Merval perdió 1,3% medido en pesos y retrocedió 0,9% en dólares, de acuerdo con la cotización del contado con liquidación.

A las condiciones financieras internacionales se sumaron las dudas de los operadores sobre algunos indicadores de la economía doméstica. Ber sostuvo que los últimos datos macroeconómicos fueron interpretados de manera “menos alentadora” en materia de actividad y empleo, lo que contribuyó a mantener una postura defensiva entre los inversores.

En el mercado cambiario, en cambio, la semana terminó sin grandes movimientos. El dólar mayorista avanzó seis pesos durante las últimas cinco ruedas y cerró en $1.514,50.

Por su parte, la cotización minorista del Banco Nación finalizó en $1.535, apenas cinco pesos por encima del cierre de la semana anterior. Así, pese a la mayor volatilidad financiera y la presión internacional, el mercado cambiario local se mantuvo relativamente estable.