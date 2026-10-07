Endeudamiento: a pesar del refinanciamiento, los clientes no pueden cumplir con los pagos

Si bien el Banco Central informó que en julio la mora de las familias se ubicó en 12,9%, frente al 12,8% de junio, y que la irregularidad del crédito total al sector privado fue de 7,7%, también señaló que siguió desacelerándose el crecimiento del saldo de la cartera en situación irregular, una dinámica que alimentó la expectativa de que el deterioro pudiera estar encontrando un techo.

Otra de las señales que vienen siguiendo las entidades es la mora temprana, es decir, los atrasos que todavía no pasaron los 90 días. Ese indicador tuvo un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025 y se ubicó en torno a los 4 para julio de este año; la mejora también generó expectativas de que el deterioro comenzara a estabilizarse, y los bancos proyectaban la mejora para fines de 2026. Ahora, la reincidencia de clientes refinanciados vuelve a poner en duda el techo de la morosidad.

Detrás del aumento aparecen varios factores: la falta de recuperación del ingreso real, el propio crecimiento del crédito al inicio de la gestión y las condiciones de otorgamiento que se flexibilizaron durante esa primera etapa de expansión y competencia entre entidades.

En este escenario, la oposición busca avanzar en el Congreso con una agenda para apoyar a las familias sobreendeudadas. Se convocó a una sesión para el próximo jueves 15 de octubre donde, entre otros temas, se intentará avanzar con morosidad y endeudamiento familiar: el oficialismo busca un proyecto que transparente el costo financiero total del crédito, orientado a la educación financiera, mientras que la oposición propone topes a las tasas y límites al cobro en relación con la cuota y el salario, entre otras medidas.