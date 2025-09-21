Exportaciones de la agroindustria generaron más de US$32 mil millones en ocho meses

Los complejos que más aportaron al incremento fueron girasol, carne y cuero vacuno, y maíz. En tanto, los que exhibieron mayor crecimiento relativo fueron los cítricos (excepto el limón), la alfalfa y el girasol.

El reporte también destacó que el Tipo de Cambio Real Multilateral medido por el Banco Central subió 4,6% frente a julio, aunque aún se mantiene 11% por debajo del promedio de 2024.

El ingreso de dólares por la vía agroindustrial es observado con especial atención por el Gobierno en un escenario de tensión cambiaria, donde la necesidad de reforzar reservas se vuelve crucial.

Según los datos del CAA, las exportaciones del sector representan el 61% del total nacional: seis de cada diez dólares que entran al país provienen de la cadena agroindustrial.

Dentro de ese universo, los granos y sus derivados lideran con el 69,2% de las ventas externas, consolidando su papel central en la generación de divisas para la economía argentina.