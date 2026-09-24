Fuerte caída de la actividad económica en julio, la mayor de 2026

Según el Indec, bajó 2,9% con relación a junio y 1,4% en forma interanual. Comercio y manufacturas fueron los sectores más golpeados.
En julio de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 1,4% en la comparación interanual (i.a.) y de 2,9% respecto a junio en la medición desestacionalizada, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Desde marzo y abril de 2020 que no se veían retrocesos de esa magnitud; sacando esos dos meses, que fueron sumamente atípicos por la implementación de la primera cuarentena a raíz de la crisis sanitaria, la retracción fue la peor desde agosto-septiembre de 2019, cuando Mauricio Macri perdió las PASO frente a Alberto Fernández.
Con relación a igual mes de 2025, siete de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio. Se destacaron Pesca (424,5% i.a.) y Explotación de minas y canteras (8,4% i.a.).
Estas actividades fueron a su vez las de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguidas por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7% i.a.). La suma de estos sectores aportó 1,0 punto porcentual (p.p.) a la variación interanual del EMAE.
Por su parte, ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,1% i.a.). Este sector, junto con Industria manufacturera (-4,6% i.a.), le restaron 1,3 p.p. a la variación interanual del EMAE.
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