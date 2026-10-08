Hasta este viernes 9-10 se puede pagar la cuota 8 del Impuesto Automotor con descuento

ARBA indicó que quienes estén al día y abonen en término, podrán obtener la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que, hasta mañana, viernes 9 de octubre, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota ocho del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y abonen en término, podrán obtener la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.