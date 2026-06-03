Industria automotriz: la producción nacional profundizó su mal momento

Según el informe, la industria automotriz continuó su crecimiento y logró el mejor primer bimestre desde 2014. Durante mayo, la producción automotriz creció apenas el 0,6% respecto de abril.

Industria automotriz: cómo fueron las exportaciones en mayo

Las exportaciones tuvieron un comportamiento algo más moderado, aunque también cerraron en terreno negativo. Durante mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen exportado en igual mes de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales exportaron 104.520 vehículos, lo que significó una baja del 2,2% respecto de las 106.894 unidades registradas en el mismo período del año pasado.

Las ventas mayoristas, en tanto, tampoco lograron consolidar una recuperación. En mayo, las terminales entregaron a la red de concesionarios 35.979 vehículos, un volumen prácticamente sin cambios frente al mes anterior. Sin embargo, la comparación interanual refleja una contracción mucho más pronunciada: las entregas cayeron el 39% respecto de las 58.952 unidades comercializadas en mayo de 2025.

De esta manera, las ventas mayoristas acumularon 184.033 unidades entre enero y mayo, lo que representó una disminución del 23,1% en comparación con el mismo período del año anterior, confirmando la persistente debilidad que atraviesa el sector automotor.