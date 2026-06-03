Industria automotriz: la producción nacional profundizó su mal momento

Durante mayo sufrió un desplome interanual del 21,5%. Así lo destacó un relevamiento de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). Las exportaciones también cerraron en terreno negativo en el quinto mes.
La industria automotriz volvió a exhibir señales de desaceleración durante mayo. La producción nacional alcanzó las 37.762 unidades, lo que representó una caída interanual del 21,5%, según un relevamiento publicado este miércoles por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
Con este resultado, acumuló entre enero y mayo una producción de 167.629 vehículos; cifra que se ubicó el 19,3% por debajo de la observada en el mismo lapso de 2025.
Pese al marcado retroceso respecto del año anterior, la actividad mostró una leve estabilidad en la comparación mensual, con un incremento del 0,6% frente a abril.
"Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones", analizó el titular de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.
Las exportaciones tuvieron un comportamiento algo más moderado, aunque también cerraron en terreno negativo. Durante mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo del volumen exportado en igual mes de 2025.
En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las terminales exportaron 104.520 vehículos, lo que significó una baja del 2,2% respecto de las 106.894 unidades registradas en el mismo período del año pasado.
Las ventas mayoristas, en tanto, tampoco lograron consolidar una recuperación. En mayo, las terminales entregaron a la red de concesionarios 35.979 vehículos, un volumen prácticamente sin cambios frente al mes anterior. Sin embargo, la comparación interanual refleja una contracción mucho más pronunciada: las entregas cayeron el 39% respecto de las 58.952 unidades comercializadas en mayo de 2025.
De esta manera, las ventas mayoristas acumularon 184.033 unidades entre enero y mayo, lo que representó una disminución del 23,1% en comparación con el mismo período del año anterior, confirmando la persistente debilidad que atraviesa el sector automotor.
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