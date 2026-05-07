Caso Adorni: el contratista que remodeló su casa cruzó a Milei y negó ser kirchnerista

Según trascendió de su testimonio, el contratista afirmó que Adorni también remodeló el departamento donde vive actualmente con su familia, en el barrio porteño de Caballito. Además, sostuvo que el funcionario destinó alrededor de 14 millones de pesos a la compra de muebles nuevos.

La intervención de Tabar en la causa tomó relevancia después de que declarara que parte de las obras habrían sido abonadas en efectivo y sin facturación formal. Sus dichos quedaron incorporados al expediente que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo junto al fiscal Gerardo Pollicita.

milei adorni "Mi jefe de Gabinete", el respaldo de Milei a Manuel Adorni.

En paralelo, la investigación avanzó en los últimos días con nuevas medidas judiciales. Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, para determinar el origen de los fondos utilizados en viajes, propiedades y gastos personales.

La Justicia también dispuso revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete, quien acompañó a Adorni en un viaje en avión privado a Punta del Este. La medida apunta a determinar posibles vínculos comerciales o beneficios incompatibles con la función pública.

Mientras el expediente suma testimonios y cruces políticos, el descargo público de Tabar agregó tensión a la causa. El contratista buscó despegarse de cualquier identificación partidaria opositora y respondió directamente a las acusaciones del Presidente en medio de una investigación que sigue avanzando sobre el entorno patrimonial de Adorni.