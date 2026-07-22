Paritarias: la UTA cerró un acuerdo y desactivó la amenaza de un paro de colectivos

Según el comunicado de la cartera conducida por Sandra Pettovello, “las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector”.

Aumentó el boleto de colectivos en el AMBA

El Gobierno puso en marcha días atrás un incremento del 2% en las tarifas de las 104 líneas de colectivos del AMBA bajo órbita federal. La medida representó la tercera y última etapa de la actualización escalonada que había dispuesto la Secretaría de Transporte en mayo, acumulando un alza del 6% a lo largo de este último trimestre.

Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el viaje mínimo -comprendido para distancias de entre 0 y 3 kilómetros- pasó de costar $728,28 a un valor de $742,81 para todos aquellos usuarios que posean su tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre.

A partir del 15 de julio pasado, la escala tarifaria para los pasajeros con SUBE nominalizada se abona de la siguiente manera:

-De 0 a 3 kilómetros (mínimo): $742,81

-De 3 a 6 kilómetros: $861,66

-De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80

-De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36

-Más de 27 kilómetros: $1.337,06