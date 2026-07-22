Paritarias: la UTA cerró un acuerdo y desactivó la amenaza de un paro de colectivos

El aumento salarial para los choferes del AMBA será en julio, agosto y septiembre. También recibirán una suma extraordinaria no remunerativa de $170.000. El acuerdo fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector alcanzaron este miércoles un acuerdo paritario que actualiza los salarios de los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.
El convenio, anunciado por el Ministerio de Capital Humano, establece para el personal de conducción un salario básico de $1.645.721,36 a partir del 1° de julio; de $1.676.990,06 desde el 1º de agosto; y de $1.707.175,88 desde el 1º de septiembre, con montos proporcionales para el resto de las categorías laborales.
Junto con los aumentos salariales en esos meses, se acordó el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $170.000 para el personal de conducción, proporcional para las demás categorías y al tiempo trabajado. Además, habrá una “actualización de los viáticos o reintegro de gastos por cada día efectivamente trabajado, que serán de $20.000 desde julio, $21.000 desde agosto y $22.000 desde septiembre".
El acuerdo entre la UTA y las cámaras del sector se produjo luego de meses de negociaciones y amenazas de paro por parte de los choferes, debido a la renuncia de los empresarios de acercarse a una propuesta de aumento salarial acorde a lo que pedían los colectiveros. "No pongan en riesgo la paz social y el transporte en el AMBA", había advertido el gremio en un comunicado.
Según el comunicado de la cartera conducida por Sandra Pettovello, “las partes acordaron reunirse durante septiembre para evaluar la evolución de los precios y los costos de las empresas, y se comprometieron a mantener la paz social en el sector”.
El Gobierno puso en marcha días atrás un incremento del 2% en las tarifas de las 104 líneas de colectivos del AMBA bajo órbita federal. La medida representó la tercera y última etapa de la actualización escalonada que había dispuesto la Secretaría de Transporte en mayo, acumulando un alza del 6% a lo largo de este último trimestre.
Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el viaje mínimo -comprendido para distancias de entre 0 y 3 kilómetros- pasó de costar $728,28 a un valor de $742,81 para todos aquellos usuarios que posean su tarjeta SUBE debidamente registrada a su nombre.
A partir del 15 de julio pasado, la escala tarifaria para los pasajeros con SUBE nominalizada se abona de la siguiente manera:
-De 0 a 3 kilómetros (mínimo): $742,81
-De 3 a 6 kilómetros: $861,66
-De 6 a 12 kilómetros: $1.002,80
-De 12 a 27 kilómetros: $1.151,36
-Más de 27 kilómetros: $1.337,06
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