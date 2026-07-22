YPF confirmó que no habrá baja en el precios de los combustibles

“ARGENTINA PUEDE LLEGAR A SER EXPORTADOR DE UN MILLÓN DE BARRILES EN 2031/2032”



Horacio Marín (@HoracioMarin_ok), presidente y CEO de YPF, dialogó con Cristina Pérez (@Cris_noticias) en el camión de Radio Rivadavia durante la Expo Rural 2026 sobre los niveles históricos de… pic.twitter.com/f9PPEZOtIC — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 22, 2026

Por otro lado, estimó que hacia fin de año se podría alcanzar una producción de petróleo de un millón de barriles y que para 2031/2032 ese volumen podría convertirse en exportaciones.

Marín destacó también que, dados los conflictos mundiales, Argentina se convirtió en un proveedor seguro de energía.

“Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, dijo.

Marín, por último, destacó el fallo a favor de la Justicia de los Estados Unidos en contra de la demanda de fondos de inversión por la expropiación de la petrolera y remarcó que influyó el hecho de que Javier Milei sea el actual presidente.