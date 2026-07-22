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YPF confirmó que no habrá baja en el precios de los combustibles

El presidente de la empresa, Horacio Marín, advirtió que la reciente suba del barril de petróleo impedirá un descenso a corto plazo en los surtidores.

El presidente de YPF, Horacio Marín, le bajó el tono a una futura baja en el precio de los combustibles y advirtió que la reciente suba del barril de petróleo demorará más un posible descenso en los surtidores.

“Todavía no llegamos al valor de equilibrio para bajar el precio de las naftas”, señaló Marín, al tiempo que alertó que “con estos precios se dilata más”.

Decidimos hacer un buffer de precios donde no subimos todo lo que había que subir y cuando bajaba compensábamos” , explicó Marín en diálogo con Radio Rivadavia y, en ese contexto, afirmó que aún no se alcanzó el punto de equilibrio entre las dos situaciones.

Por otro lado, estimó que hacia fin de año se podría alcanzar una producción de petróleo de un millón de barriles y que para 2031/2032 ese volumen podría convertirse en exportaciones.

Marín destacó también que, dados los conflictos mundiales, Argentina se convirtió en un proveedor seguro de energía.

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“Somos un lugar apetecible porque Vaca Muerta es una roca de calidad superior a las americanas y somos un lugar de suministro seguro”, dijo.

Marín, por último, destacó el fallo a favor de la Justicia de los Estados Unidos en contra de la demanda de fondos de inversión por la expropiación de la petrolera y remarcó que influyó el hecho de que Javier Milei sea el actual presidente.

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