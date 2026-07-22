La actividad económica creció apenas de 0,2% interanual en mayo

Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo —que fue el mes que repuntó contra febrero—, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.

Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los quince anotaron subas: las más destacadas fueron "Explotación de minas y canteras" (15,7%) y "Electricidad, gas y agua" (8%). El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a "Pesca" (-29,3%) y "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.

El EMAE de cada sector, en mayo de 2026

• Explotación de minas y canteras: 15,7%.

• Electricidad, gas y agua: 8%.

• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.

• Construcción: 1,9%.

• Intermediación financiera: 1,5%.

• Servicios sociales y de salud: 0,8%.

• Transporte y comunicaciones: 6,6%.

• Impuestos netos de subsidios: 0,5%.

• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.

• Enseñanza: -0,1%.

• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,3%.

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.

• Hoteles y restaurantes: -1,8%.

• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -4,3%.

• Industria manufacturera: -5,6%.

• Pesca: -29,3%.