La actividad económica creció apenas de 0,2% interanual en mayo

En Indec a conocer los resultados del Estimador Mensual de la Actividad Económica. El desempeño fue dispar de los sectores de la producción.
La actividad económica registró un leve crecimiento de 0,2% en mayo respecto al mismo mes de 2025, dentro de una marcada heterogeneidad, según los distintos rubros, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Además, el Estimador Mensual de Actividad Económica, (EMAE) registró una caída del 0,5% respecto a abril por lo que el crecimiento el acumulado entre enero y mayo alcanzó al 1,7%.
Los sectores que traccionaron el incremento internual fueron el agro y la minería, esta también comprende la extracción de petróleo y gasm aportando 1,2 puntos porcentuales (p. p.) al nivel general.
En el indicador tendencia-ciclo, que quita los factores de estacionalidad, subió 0,2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, siendo el ciclo más largo desde 2011.
Así, el EMAE anotó su tercer mes consecutivo con una suba en el indicador, aunque de menor escala. Si se toma en cuenta desde marzo —que fue el mes que repuntó contra febrero—, la economía tuvo una desaceleración en su crecimiento.
Respecto a los sectores que lo conforman, ocho de los quince anotaron subas: las más destacadas fueron "Explotación de minas y canteras" (15,7%) y "Electricidad, gas y agua" (8%). El sector industrial anotó una nueva caída (-5,6%), y junto a "Pesca" (-29,3%) y "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" (-4,3%) le restaron 1,3 p.p. al índice general.
• Explotación de minas y canteras: 15,7%.
• Electricidad, gas y agua: 8%.
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.
• Construcción: 1,9%.
• Intermediación financiera: 1,5%.
• Servicios sociales y de salud: 0,8%.
• Transporte y comunicaciones: 6,6%.
• Impuestos netos de subsidios: 0,5%.
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
• Enseñanza: -0,1%.
• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,3%.
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,4%.
• Hoteles y restaurantes: -1,8%.
• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -4,3%.
• Industria manufacturera: -5,6%.
• Pesca: -29,3%.
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