La industria sigue en retroceso y vive el peor inicio de año desde la crisis de 2002

Sólo utilizó el 53,6% de su capacidad instalada en enero, de acuerdo con los datos del Indec. Las principales caídas se vieron en productos textiles, industria automotriz y metalmecánica. Cuáles fueron los rubros con niveles más altos.
La industria manufacturera utilizó sólo el 53,6% de su capacidad instalada en enero, según datos publicados por el Indec en las últimas horas. La cifra no sólo resultó menor a la del mismo mes de 2025, sino que representó el peor inicio de año para el sector desde la crisis de 2002.
El dato del organismo oficial reflejó un arranque de año con menor nivel de actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y demanda todavía débil. Este indicador mide qué proporción del potencial productivo de las plantas industriales se encuentra efectivamente en uso.
Los datos de enero confirmaron, entre otras cosas, que el sector sigue sin poder recomponerse de la retracción de la actividad y el impacto de las importaciones.
Como se dijo, el uso de la capacidad instalada de la industria manufacturera se ubicó en el peor enero desde 2002, cuando había llegado al 48,6% en medio de la crisis económica que desembocó en la salida del plan de convertibilidad.
A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada en el inicio de este año reflejó lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.
En enero, los rubros con mayor utilización de capacidad instalada se concentraron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%). También se ubicaron en niveles relativamente elevados papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).
En contraste, entre los más rezagados se destacaron los productos textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%).
La caída interanual más relevante se observó, precisamente, en la metalmecánica, afectada por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos, como heladeras y lavarropas. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la producción de maquinaria agrícola retrocedió el 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron el 35,8%.
También la industria automotriz registró un retroceso significativo. La utilización de capacidad se ubicó en el 24%, muy por debajo del 34,8% de enero de 2025, en línea con una caída de 30,4% en la producción de vehículos.
Entre las pocas incidencias positivas, las industrias metálicas básicas mostraron una mejora respecto del año anterior, impulsadas por un aumento de 17,2% en la producción de acero crudo.