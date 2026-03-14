La industria sigue en retroceso y vive el peor inicio de año desde la crisis de 2002

En noviembre, industria y construcción cerraron con resultados negativos: -8,7% y -4,7% interanual, respectivamente. Los índices de la industria manufacturera siguen lejos de una recuperación.

Industria: el desempeño de cada rubro en enero

A nivel sectorial, el uso de la capacidad instalada en el inicio de este año reflejó lo que está ocurriendo con la actividad: niveles altos en energía y minería, y muy bajos en las industrias que apuntan al mercado interno.

En enero, los rubros con mayor utilización de capacidad instalada se concentraron en refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%). También se ubicaron en niveles relativamente elevados papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).

En contraste, entre los más rezagados se destacaron los productos textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%).

capacidadinstalada

La caída interanual más relevante se observó, precisamente, en la metalmecánica, afectada por la menor fabricación de maquinaria agropecuaria y de electrodomésticos, como heladeras y lavarropas. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la producción de maquinaria agrícola retrocedió el 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron el 35,8%.

También la industria automotriz registró un retroceso significativo. La utilización de capacidad se ubicó en el 24%, muy por debajo del 34,8% de enero de 2025, en línea con una caída de 30,4% en la producción de vehículos.

Entre las pocas incidencias positivas, las industrias metálicas básicas mostraron una mejora respecto del año anterior, impulsadas por un aumento de 17,2% en la producción de acero crudo.