El Gobierno subirá las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional

Pero el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsó el precio del petróleo, que se reflejó esta semana en Argentina con un alza del 5% en los precios de los combustibles.

Ahora, para “despegar” el precio interno del internacional es que el Gobierno aplicará este esquema de retenciones móviles en el cual, cuando el petróleo convencional supera los US$ 80 tributa un 8% de derechos a la exportación, y ahora el precio del Brent ronda los US$ 100, por lo que el fisco ya está habilitado