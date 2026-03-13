El Gobierno subirá las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional

Busca reducir el impacto que tiene el aumento del precio del crudo que se generó a partir de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán
El ministerio de Economía se apresta a aumentar al 8% las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional ante el incremento del precio del crudo en el mercado internacional, informaron fuentes del sector privado a Diario Popular.
La medida se adoptará en las próximas horas y tendrá por objetivo mitigar el efecto de la suba del barril de Brent a US$ 100 en los precios internos.
Sin embargo, este incremento no alcanzará a las exportaciones del crudo de Vaca Muerta, que ya tienen 8% de impuesto.
Es de recordar que en enero, cuando el barril había caído a niveles de US$ 70 el Gobierno había reducido los derechos de exportación al 3,36%, como una forma de estimular inversiones en un sector de la producción donde muestra madurez de los yacimientos, como en las provincias de Santa Cruz y Chubut, lo cual requiere de mayores inversiones .
Pero el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán impulsó el precio del petróleo, que se reflejó esta semana en Argentina con un alza del 5% en los precios de los combustibles.
Ahora, para “despegar” el precio interno del internacional es que el Gobierno aplicará este esquema de retenciones móviles en el cual, cuando el petróleo convencional supera los US$ 80 tributa un 8% de derechos a la exportación, y ahora el precio del Brent ronda los US$ 100, por lo que el fisco ya está habilitado
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