Proyectan que la inflación de agosto estará por debajo del 2%

El resultado de agosto, que el INDEC dará a conocer esta semana, será la primera señal concreta para medir cuánto de esa mejora puede sostenerse hacia fin de año.

La baja en los precios de los alimentos contribuyó a la desaceleración en el dato inflacionario de agosto.

Inflación de agosto: las claves de la baja

Uno de los principales factores detrás de la desaceleración fue el comportamiento de los alimentos y bebidas, un rubro de fuerte incidencia en el IPC. Fundación Libertad y Progreso estimó una suba de apenas 1,1% en esa categoría, mientras que otras consultoras también detectaron una moderación respecto de los meses anteriores. En paralelo, perdió fuerza el efecto de los precios estacionales que habían presionado durante las vacaciones de invierno, sobre todo en turismo, hoteles y pasajes aéreos.

En el Gran Buenos Aires, C&T Asociados calculó una inflación minorista cercana al 1,6%, el nivel más bajo desde agosto del año pasado. La consultora explicó que el menor ritmo de aumento estuvo asociado principalmente a la caída de la incidencia de los componentes estacionales, aunque frutas y verduras volvieron a mostrar subas importantes. Vivienda mantuvo un ritmo cercano al 2,5% y salud avanzó alrededor del 2%, mostrando que la desaceleración no fue homogénea entre los distintos componentes de la canasta.

El REM realizado entre el 27 y el 31 de agosto llevó la estimación de inflación para agosto al 1,7%, una décima menos que en el relevamiento anterior. El cálculo fue desarrollado sobre la base de las respuestas de 35 consultoras y centros de investigación, junto con 12 entidades financieras. Para los próximos meses, sin embargo, los analistas no proyectan una caída abrupta del IPC: esperan una inflación de 1,6% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre.