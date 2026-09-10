Denuncian a Mercado Pago por cobrar intereses que superarían el 1.300% anual

Al respecto, Espasandín señaló en el streaming Contra Ataque que muchos clientes solicitaron financiamiento para resolver contingencias económicas concretas y terminaron asumiendo costos financieros excesivos.

“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”, explicó Espasandín en el stream Contra Ataque.

A pesar de haberse originado por dos presentaciones individuales, la estrategia de ACFRA apunta a que una eventual resolución favorable beneficie de manera colectiva a todos los usuarios en idéntica posición, lo que podría alcanzar a unos siete millones de personas en el país.

La resolución judicial deberá determinar primero si corresponde avanzar sobre el esquema de intereses cuestionado y, en ese caso, si existe base para ordenar devoluciones. El planteo también deja abierto el debate sobre el alcance de una eventual sentencia respecto de otros usuarios alcanzados por condiciones similares. Hasta que exista una decisión, el caso queda circunscripto a la denuncia presentada por ACFRA y a los dos reclamos que le dieron origen.