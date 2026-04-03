La inflación de marzo rondaría el 3%, según las principales consultoras

En este contexto, ocho consultoras económicas ubicaron sus proyecciones de inflación de marzo entre 2,7% y 3,2%. Una de las últimas en publicar su informe fue C&T Asesores Económicos cuyo informe “arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo".

Habría que remontarse a igual mes de 2025 para encontrar el último índice de inflación que comenzó con "3" en la era Milei. Habría que remontarse a igual mes de 2025 para encontrar el último índice de inflación que comenzó con "3" en la era Milei.

En el otro extremo, Econviews, la consultora dirigida por Miguel Kiguel, relevó precios con alzas del 3,4% para marzo. Entre ambas mediciones se ubicò el economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, que proyectó una inflación cercana al 3% para marzo. Estimaciones similares manejaronn en la consultora LCG. que señaló que el IPC de marzo se ubicaría entre 2,8% y 2,9%.

Entre quienes anticipan un dato más alto se encuentra Mateo Borenstein, de la consultora Empiria, donde proyectaron una inflación cercana al 3,2%.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, adelantó que la inflación de marzo “empezará con 3”. La economista Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macro de Abeceb, estimó que la inflación de marzo se ubicará entre 3,1% y 3,2%.

Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que su relevamiento mostraba una desaceleración inflacionaria hacia fines de febrero y comienzos de marzo, pero que en la tercera semana se produjo un salto.