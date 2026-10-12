La informalidad laboral llegó al 45% en Argentina: en el norte supera el 80% entre cuentapropistas

Hay cada vez más trabajadores independientes.

Los sectores con mayor informalidad laboral

Las condiciones de contratación varían considerablemente según la actividad. El servicio doméstico encabeza el ranking, con una tasa de informalidad del 77,4%, seguido por la construcción, con el 76,2%. También presentan cifras elevadas la gastronomía y el alojamiento, con el 63,9%, y el comercio, donde el indicador alcanza el 54,7%.

En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben un nivel considerablemente menor, del 19,2%. En el rubro de información y comunicación, la proporción llega al 33,9%. La composición de cada sector, el tamaño de las empresas y la estabilidad de los vínculos laborales aparecen entre los factores que explican estas diferencias.

El servicio doméstico, el área más informal.

Las ciudades del norte, con los peores indicadores

El mapa de la informalidad entre trabajadores independientes muestra una marcada desigualdad territorial. Formosa lidera con el 87,9%, seguida de Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%, y Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5%.

Los porcentajes también superan el 80% en Gran Resistencia, donde llegan al 84%, y en Gran San Juan, con el 83%. En estas localidades, más de ocho de cada diez cuentapropistas trabajan sin las condiciones de registración correspondientes, lo que limita su acceso a derechos y mecanismos de protección social.

En el otro extremo se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa del 32,8% entre los trabajadores independientes. También exhiben registros más bajos Mar del Plata y Batán, con el 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, con el 43%; y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1%.

La brecha entre Capital Federal y el conurbano

Las diferencias también se observan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras que la informalidad laboral total alcanza el 26% en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense asciende al 47,5%. La distancia se amplía al analizar el trabajo independiente: el indicador es del 32,8% en Capital Federal y del 70,2% en los partidos del Gran Buenos Aires.

La estructura productiva también ayuda a comprender las diferencias entre provincias. Neuquén registra una informalidad total del 26,4%, en un contexto marcado por la actividad hidrocarburífera. En La Rioja y Catamarca, donde más de un tercio de los ocupados trabaja en el Estado, las tasas alcanzan el 43,9% y el 45,1%, respectivamente.

Por regiones, la Patagonia presenta niveles de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%. En el Noroeste argentino, los porcentajes oscilan entre el 43,9% y el 56,2%, mientras que en el Noreste se ubican entre el 51,9% y el 53,8%.

El avance del empleo no registrado y la expansión del cuentapropismo representan dos de los principales desafíos del mercado laboral argentino. Los datos, además, dejan en evidencia que las posibilidades de acceder a un trabajo formal dependen en buena medida de la actividad económica y de la región en la que se desarrolla cada ocupación.