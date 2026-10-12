La informalidad laboral llegó al 45% en Argentina: en el norte supera el 80% entre cuentapropistas

Un informe universitario advirtió sobre el deterioro del empleo registrado desde fines de 2023, con fuertes diferencias entre sectores económicos y regiones del país.
La precarización del mercado laboral argentino se refleja en una cifra que sigue en ascenso: el 45% de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Así lo indicó un relevamiento de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, correspondientes al segundo trimestre de 2026.
El estudio registró un incremento de 3,6 puntos porcentuales desde fines de 2023, cuando la tasa era del 41,4%. La tendencia expone las dificultades para acceder a puestos con aportes jubilatorios y cobertura de la seguridad social, en un escenario donde cada vez más personas recurren al trabajo independiente.
Uno de los cambios que explican esta dinámica es la transformación de la estructura ocupacional. Los asalariados pasaron de representar el 73,7% de los ocupados al 70,5%, mientras que los cuentapropistas aumentaron su participación del 22,6% al 25,5% durante el mismo período.
La situación resulta especialmente delicada entre quienes trabajan por cuenta propia: el 65,8% de los cuentapropistas urbanos lo hace de manera informal. Entre los asalariados, en tanto, el 37,9% no cuenta con aportes jubilatorios, frente al 33,6% registrado a fines de 2016.
Las condiciones de contratación varían considerablemente según la actividad. El servicio doméstico encabeza el ranking, con una tasa de informalidad del 77,4%, seguido por la construcción, con el 76,2%. También presentan cifras elevadas la gastronomía y el alojamiento, con el 63,9%, y el comercio, donde el indicador alcanza el 54,7%.
En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben un nivel considerablemente menor, del 19,2%. En el rubro de información y comunicación, la proporción llega al 33,9%. La composición de cada sector, el tamaño de las empresas y la estabilidad de los vínculos laborales aparecen entre los factores que explican estas diferencias.
El mapa de la informalidad entre trabajadores independientes muestra una marcada desigualdad territorial. Formosa lidera con el 87,9%, seguida de Gran Tucumán y Tafí Viejo, con el 87,6%, y Santiago del Estero y La Banda, con el 87,5%.
Los porcentajes también superan el 80% en Gran Resistencia, donde llegan al 84%, y en Gran San Juan, con el 83%. En estas localidades, más de ocho de cada diez cuentapropistas trabajan sin las condiciones de registración correspondientes, lo que limita su acceso a derechos y mecanismos de protección social.
En el otro extremo se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, con una tasa del 32,8% entre los trabajadores independientes. También exhiben registros más bajos Mar del Plata y Batán, con el 42,7%; Bahía Blanca y Cerri, con el 43%; y Ushuaia y Río Grande, con el 43,1%.
Las diferencias también se observan dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras que la informalidad laboral total alcanza el 26% en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense asciende al 47,5%. La distancia se amplía al analizar el trabajo independiente: el indicador es del 32,8% en Capital Federal y del 70,2% en los partidos del Gran Buenos Aires.
La estructura productiva también ayuda a comprender las diferencias entre provincias. Neuquén registra una informalidad total del 26,4%, en un contexto marcado por la actividad hidrocarburífera. En La Rioja y Catamarca, donde más de un tercio de los ocupados trabaja en el Estado, las tasas alcanzan el 43,9% y el 45,1%, respectivamente.
Por regiones, la Patagonia presenta niveles de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%. En el Noroeste argentino, los porcentajes oscilan entre el 43,9% y el 56,2%, mientras que en el Noreste se ubican entre el 51,9% y el 53,8%.
El avance del empleo no registrado y la expansión del cuentapropismo representan dos de los principales desafíos del mercado laboral argentino. Los datos, además, dejan en evidencia que las posibilidades de acceder a un trabajo formal dependen en buena medida de la actividad económica y de la región en la que se desarrolla cada ocupación.
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