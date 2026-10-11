La economía de la Provincia entró en recesión técnica y podría anticipar el dato nacional

Así lo señaló un estudio privado, según el cual la actividad bonaerense encadenó su segundo trimestre consecutivo de contracción. El dato enciende las alarmas sobre la economía nacional.
La actividad económica de la provincia de Buenos Aires ingresó formalmente en recesión técnica tras registrar en septiembre una caída del 1,2% en comparación con el mes anterior y un desplome del 0,9% en la medición interanual.
De este modo, el principal distrito productivo del país encadenó su segundo trimestre consecutivo de contracción, lo que encendió las alarmas sobre la economía nacional. Los datos que confirman este complejo escenario sectorial surgieron de un informe realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.
De acuerdo con el documento oficial, la actividad bonaerense acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio del 0,3% en relación con el mismo período de 2025, ubicándose además un 2,1% por debajo del nivel observado en diciembre del año pasado. El relevamiento mensual permitió a los especialistas completar la estimación del tercer trimestre de 2026, que cerró con una marcada caída del 1,6% en comparación con el trimestre anterior. Este resultado negativo profundizó la tendencia contractiva que ya manifestaba en la Provincia a mediados de año.
La variación del período julio-septiembre se sumó al retroceso del 0,4% registrado durante el segundo trimestre del año. Al encadenar dos períodos trimestrales seguidos con signo negativo, la economía de la provincia de Buenos Aires cumple estrictamente con la definición macroeconómica formal de recesión técnica. Los analistas advierten que esta novedad en el territorio bonaerense puede anticipar el escenario macroeconómico nacional.
Existe una clara posibilidad de que el país en su conjunto replique este comportamiento recesivo, debido al peso específico que tiene la provincia dentro del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. La preocupación a nivel federal se sustenta en que el INDEC reportó recientemente un desplome del 2,9% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio respecto de junio.
Este derrumbe en los niveles de producción y consumo locales representó el retroceso mensual más pronunciado para el país desde la pandemia de Covid-19.
Tras conocerse la dinámica bonaerense y los indicadores nacionales preliminares, la mayoría de los economistas y las consultoras privadas coincidieron en un diagnóstico severo. Incluso los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central interpretaron que el dato anticipa que la economía nacional entrará formalmente en recesión técnica cuando se publiquen los números oficiales del país.