La economía de la Provincia entró en recesión técnica y podría anticipar el dato nacional

La recesión técnica de la Provincia puede replicarse a nivel nacional.

Existe una clara posibilidad de que el país en su conjunto replique este comportamiento recesivo, debido al peso específico que tiene la provincia dentro del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina. La preocupación a nivel federal se sustenta en que el INDEC reportó recientemente un desplome del 2,9% en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio respecto de junio.

Este derrumbe en los niveles de producción y consumo locales representó el retroceso mensual más pronunciado para el país desde la pandemia de Covid-19.

Tras conocerse la dinámica bonaerense y los indicadores nacionales preliminares, la mayoría de los economistas y las consultoras privadas coincidieron en un diagnóstico severo. Incluso los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central interpretaron que el dato anticipa que la economía nacional entrará formalmente en recesión técnica cuando se publiquen los números oficiales del país.