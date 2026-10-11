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Médicos y odontólogos de PAMI anunciaron un paro nacional de cuatro días

Médicos de cabecera y odontólogos realizarán una medida de fuerza desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre en reclamo de una actualización de sus ingresos

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios a afiliados del PAMI anunciaron un paro nacional de 96 horas, desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo de una actualización de sus ingresos frente al aumento de los costos de atención y los insumos médicos.

La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denunció un importante deterioro en las remuneraciones y advirtió que los ingresos reales de los profesionales "cayeron a la mitad desde abril".

Desde la entidad señalaron que los valores actuales resultan insuficientes para afrontar los gastos de funcionamiento de los consultorios, especialmente por el encarecimiento de los materiales y otros insumos necesarios para las prestaciones.

Cómo afectará la atención

La protesta afectará la atención habitual de los jubilados y pensionados durante cuatro jornadas consecutivas. Según informaron los profesionales, quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

No obstante, se garantizarán las guardias mínimas y la emisión de recetas consideradas de urgencia médica, con el objetivo de atender situaciones que no puedan postergarse.

Un conflicto extendido

La nueva medida profundiza un conflicto que lleva varios meses sin resolverse. El pasado 30 de septiembre, los profesionales ya habían realizado un paro de 72 horas, aunque los reclamos económicos continuaron sin una respuesta que satisficiera al sector.

Ante las dificultades que provocará la suspensión de actividades, las entidades médicas recomendaron a los afiliados que tengan turnos entre el 13 y el 16 de octubre comunicarse previamente con sus profesionales para confirmar la atención o gestionar una reprogramación.

El conflicto vuelve a poner en discusión los valores que PAMI paga por las prestaciones médicas, mientras los profesionales reclaman una recomposición que permita sostener la atención de los afiliados.

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