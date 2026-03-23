La marca de herramientas Bahco deja de fabricar en su planta de Santa Fe

Mientras que sostuvo que la medida afectará a aproximadamente 40 colaboradores, quienes tomaron conocimiento el miércoles pasado y serán desvinculados de la firma.

“En SNA Europe creemos firmemente que el respeto por las personas y la integridad son valores fundamentales. Por ello, la empresa cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores”, cerró el comunicado.

image

Bahco, una empresaria legendaria

La marca nació en 1886 en un pequeño taller sueco. Con sede en España, SNA Europe, dueña también de las marcas Lindström e Irimo, se creó en 2005 mediante la fusión de Bahco y Eurotools.

A nivel mundial, tiene 10 plantas, ocho centros de distribución y 37 oficinas de ventas. Ofrece un catálogo de más de 24.000 productos con 400 patentes registradas, con más de 20.000 distribuidores.

En sus redes sociales, SNA Europe recordó un hito en su trayectoria: en 1892 inventó la llave ajustable, una de las herramientas manuales más esenciales jamás creadas.