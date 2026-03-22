"Triple infidelidad": las nuevas estrategias de los argentinos en sus hábitos de consumo

Un estudio privado señaló cuáles son sus nuevas tácticas para no resignar sus compras. "Hay un pragmatismo activo que rompió con la fidelidad a los canales, las marcas y hasta a la bandera", explicó.
En un escenario donde las decisiones sobre el consumo son cada vez más estratégicas, un estudio privado analizó los hábitos de compras en el primer trimestre de este año y concluyó que, lejos de resignarse a la presión sobre el bolsillo, los argentinos adoptan nuevas tácticas, a las que informe definió el como una "triple infidelidad".
"El consumidor no espera. Pasó de 'quemar la plata' para ganarle la inflación a una 'ingeniería de la liquidez': micro-gestión, combinación de canales, medios de pago y promociones para sostener gustos y gratificaciones sin resignar el presente", señaló el estudio de la consultora Moiguer. "Mantiene expectativas positivas mientras actúa. Desarrolló nuevas tácticas, nuevas lógicas y una nueva identidad. Hay un pragmatismo activo que rompió con la fidelidad a los canales, las marcas y hasta a la bandera", agregó.
Este comportamiento se manifiesta en un contexto difícil: el 61% de los encuestados afirmó haber reducido sus gastos domésticos en el último mes, mientras que más de la mitad de los hogares sintió que sus ingresos no alcanzan a cubrir la inflación. A pesar de eso, intentan mantener ciertos consumos.
“Los gustos se defienden”, resumió el estudio, que también subrayó el aumento del consumo en centros comerciales y el movimiento turístico durante el largo fin de semana largo de Carnaval.
El aspecto más distintivo que destacó el informe es que, en esta etapa, los consumidores "rompen con las lealtades tradicionales". El primer compromiso que llegó a su fin es del canal de compra; por lo tanto, los supermercados ya no son el único eje, y los consumidores diversifican sus compras en varios puntos. “Hice cuatro compras en un día usando diferentes aplicaciones y logré ahorrar casi $30.000”, relató un hombre.
El segundo compromiso en cuestión es con las marcas. El 83% de los argentinos indicó que ya no se apega a ninguna marca en particular, y el 86% empezó a considerar opciones más económicas en el último año. “Ya no alcanza con el nombre; hay que justificar el precio”, señaló el estudio, ilustrando cómo la lealtad se redefine en cada compra.
La tercera dimensión implica a los productos nacionales. En un entorno de apertura comercial, aumenta la disposición a adquirir bienes importados. De hecho, el 43% de los encuestados admitió que priorizaría el precio por encima del origen del producto. En este contexto, el informe mostró el perfil de un consumidor “muy activo y nada resignado”.
Este pragmatismo coexiste con una paradoja: aunque la situación presente se ve negativa, las expectativas para el futuro permanecen relativamente optimistas. El 42% espera que su consumo mejore y el 36% planea comprar este año bienes durables, entre ellos electrodomésticos, autos y muebles.
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