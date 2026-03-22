"Triple infidelidad": las nuevas estrategias de los argentinos en sus hábitos de consumo

El aspecto más distintivo que destacó el informe es que, en esta etapa, los consumidores "rompen con las lealtades tradicionales". El primer compromiso que llegó a su fin es del canal de compra; por lo tanto, los supermercados ya no son el único eje, y los consumidores diversifican sus compras en varios puntos. “Hice cuatro compras en un día usando diferentes aplicaciones y logré ahorrar casi $30.000”, relató un hombre.

El segundo compromiso en cuestión es con las marcas. El 83% de los argentinos indicó que ya no se apega a ninguna marca en particular, y el 86% empezó a considerar opciones más económicas en el último año. “Ya no alcanza con el nombre; hay que justificar el precio”, señaló el estudio, ilustrando cómo la lealtad se redefine en cada compra.

La tercera dimensión implica a los productos nacionales. En un entorno de apertura comercial, aumenta la disposición a adquirir bienes importados. De hecho, el 43% de los encuestados admitió que priorizaría el precio por encima del origen del producto. En este contexto, el informe mostró el perfil de un consumidor “muy activo y nada resignado”.

Este pragmatismo coexiste con una paradoja: aunque la situación presente se ve negativa, las expectativas para el futuro permanecen relativamente optimistas. El 42% espera que su consumo mejore y el 36% planea comprar este año bienes durables, entre ellos electrodomésticos, autos y muebles.