Inflación en CABA: los cinco rubros que más aumentaron en mayo

-Salud registró un incremento del 3% y aportó 0,28 punto porcentual al nivel general. La principal explicación fueron las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

-Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 2,9% durante mayo.

inflacion

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió el 2,8% y aportó 0,49 punto porcentual a la variación mensual del IPCBA. Al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres, que treparon el 14,5%. También incidieron los incrementos en Leche, productos lácteos y huevos (3,7%) y Pan y cereales (2,6%). En cambio, las frutas registraron una baja de 3,4%, lo que contribuyó a moderar el alza del rubro.

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,2% e incidió 0,44 puntos porcentual en el índice general. El aumento respondió, sobre todo, a las subas en los alquileres, los gastos comunes de la vivienda y los ajustes en las tarifas del servicio de agua.

El jueves , el INDEC dará a conocer el dato inflacionario de mayo a nivel nacional, que se ubicaría en torno al 2,1% y el 2,4%, según las proyecciones de las consultoras privadas. De confirmase esas proyecciones, la cifra habría habría reflejado la segunda merma seguida frente al 2,6% de suba en abril, y 3,4% de marzo, pero se mantendría por encima del 2%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en el 2,3% y espera que el dato interanual alcance a fin de año el 30,5%.