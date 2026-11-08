La Provincia aplicó un incremento del 2,58% en el valor de las infracciones para noviembre y diciembre, con lo que las multas acumulan una suba del 29,5% durante 2026.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo aumento en las multas por infracciones de tránsito, que comenzó a regir en noviembre y se mantendrá vigente hasta diciembre. La actualización fue del 2,58% y representa el último incremento previsto para 2026, un año en el que las sanciones acumularon una suba del 29,5%. Con los nuevos valores, algunas infracciones pueden superar los $2,8 millones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 6/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, y alcanza a todos los conductores que circulen por las calles, rutas y autopistas de la provincia.
El ajuste responde a la actualización de la Unidad Fija (UF), el parámetro utilizado para determinar el monto de las sanciones. Su valor pasó de $2.281 a $2.340 y se calcula tomando como referencia el precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), en su sede de La Plata.
Cada infracción tiene asignado un rango mínimo y máximo de unidades fijas, por lo que el importe definitivo depende de la gravedad de la falta y de las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Entre las sanciones más elevadas aparece la negativa a realizar un control de alcoholemia, que contempla multas de entre $1.170.000 y $2.808.000. En tanto, conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes puede implicar penalidades que van desde los $702.000 hasta los $2.340.000.
Los mismos valores se aplican a quienes circulen en contramano o por la banquina, crucen un semáforo en rojo, conduzcan sin licencia habilitante, carezcan del seguro obligatorio o transiten sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.
Por su parte, superar los límites máximos de velocidad establecidos puede derivar en sanciones que oscilan entre $351.000 y $2.340.000, dependiendo de la infracción cometida.
En el caso de faltas como no utilizar el cinturón de seguridad, estacionar en lugares prohibidos o circular sin la documentación correspondiente, las multas van desde los $117.000 hasta los $234.000.
Ante la actualización de los valores, las autoridades recordaron la importancia de cumplir con los requisitos obligatorios para transitar por territorio bonaerense y evitar sanciones durante los controles vehiculares.
Los conductores deben contar con licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo, comprobante del seguro obligatorio y certificado de VTV al día.
Además, los automóviles deben disponer de cinturones de seguridad, placas de identificación, matafuego, balizas y los dispositivos de seguridad correspondientes. En el caso de las motocicletas, es obligatorio utilizar casco homologado.
También se exige respetar la capacidad máxima de ocupantes, trasladar a los menores de diez años en los asientos traseros con los sistemas de retención adecuados y mantener encendidas las luces bajas durante las 24 horas al circular por rutas y autopistas.
El sistema bonaerense contempla un beneficio para quienes abonen las infracciones dentro del plazo de pago voluntario establecido en la primera notificación. En esos casos, se aplica una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la sanción correspondiente.
Para las infracciones detectadas mediante sistemas automáticos, la fecha de vencimiento figura en el acta. En cambio, cuando son confeccionadas manualmente por agentes de tránsito, el plazo vence a los 30 días hábiles desde su emisión.
No pagar las multas puede generar consecuencias económicas y administrativas para los infractores. Entre ellas se encuentran la acumulación de intereses y recargos, dificultades para renovar la licencia de conducir y posibles procedimientos judiciales para reclamar las deudas.
Asimismo, determinadas situaciones pueden derivar en restricciones para realizar trámites vinculados con el vehículo o la habilitación para conducir.
Con esta última actualización bimestral, el gobierno provincial completa una serie de aumentos que elevaron casi un 30% el valor de las sanciones durante 2026, en un esquema que busca mantener actualizados los importes de las infracciones de tránsito.
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