El monto de las multas

Entre las sanciones más elevadas aparece la negativa a realizar un control de alcoholemia, que contempla multas de entre $1.170.000 y $2.808.000. En tanto, conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes puede implicar penalidades que van desde los $702.000 hasta los $2.340.000.

Los mismos valores se aplican a quienes circulen en contramano o por la banquina, crucen un semáforo en rojo, conduzcan sin licencia habilitante, carezcan del seguro obligatorio o transiten sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.

Por su parte, superar los límites máximos de velocidad establecidos puede derivar en sanciones que oscilan entre $351.000 y $2.340.000, dependiendo de la infracción cometida.

En el caso de faltas como no utilizar el cinturón de seguridad, estacionar en lugares prohibidos o circular sin la documentación correspondiente, las multas van desde los $117.000 hasta los $234.000.

Qué documentación se necesita para circular

Ante la actualización de los valores, las autoridades recordaron la importancia de cumplir con los requisitos obligatorios para transitar por territorio bonaerense y evitar sanciones durante los controles vehiculares.

Los conductores deben contar con licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo, comprobante del seguro obligatorio y certificado de VTV al día.

Además, los automóviles deben disponer de cinturones de seguridad, placas de identificación, matafuego, balizas y los dispositivos de seguridad correspondientes. En el caso de las motocicletas, es obligatorio utilizar casco homologado.

También se exige respetar la capacidad máxima de ocupantes, trasladar a los menores de diez años en los asientos traseros con los sistemas de retención adecuados y mantener encendidas las luces bajas durante las 24 horas al circular por rutas y autopistas.

Descuentos por pago voluntario

El sistema bonaerense contempla un beneficio para quienes abonen las infracciones dentro del plazo de pago voluntario establecido en la primera notificación. En esos casos, se aplica una bonificación del 50% sobre el valor mínimo de la sanción correspondiente.

Para las infracciones detectadas mediante sistemas automáticos, la fecha de vencimiento figura en el acta. En cambio, cuando son confeccionadas manualmente por agentes de tránsito, el plazo vence a los 30 días hábiles desde su emisión.

No pagar las multas puede generar consecuencias económicas y administrativas para los infractores. Entre ellas se encuentran la acumulación de intereses y recargos, dificultades para renovar la licencia de conducir y posibles procedimientos judiciales para reclamar las deudas.

Asimismo, determinadas situaciones pueden derivar en restricciones para realizar trámites vinculados con el vehículo o la habilitación para conducir.

Con esta última actualización bimestral, el gobierno provincial completa una serie de aumentos que elevaron casi un 30% el valor de las sanciones durante 2026, en un esquema que busca mantener actualizados los importes de las infracciones de tránsito.