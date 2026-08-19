La reforma del Banco Central es avalada por el gobernador de Neuquén

La reforma de la Carta Orgánica fue anunciada por el presidente Javier Milei y enviada al Congreso como una de las iniciativas económicas centrales de la segunda mitad del año. El proyecto busca modificar las reglas de funcionamiento del BCRA para reforzar su independencia y concentrar su misión en la preservación del valor de la moneda.

“Al Banco Central tenemos que pedirle algo muy concreto: que cuide nuestra moneda. Cuidar el valor de nuestra moneda es cuidar el salario. Es cuidar la jubilación. Es cuidar el ahorro. Es cuidar el esfuerzo de millones de argentinos que todos los días se levantan temprano para trabajar y salir adelante”, completó el gobernador.

“Nosotros defendemos las instituciones y defendemos las reglas. Pero las reglas tienen que servir para todos. Una regla es buena cuando vale para el gobierno de hoy y también para todos los gobiernos que vengan después”, aseguró Figueroa.

Ejes de la reforma

Uno de los ejes de la reforma establece un mandato único para el Banco Central que permita preservar el valor de la moneda. Se busca dejar atrás el esquema de objetivos múltiples y separar las funciones propias de la autoridad monetaria de las responsabilidades vinculadas al desarrollo, el empleo y la política económica.

Otro punto de la iniciativa conlleva la independencia funcional y financiera del organismo. Dado que establece mayores restricciones para la remoción de sus autoridades y busca reducir la posibilidad de interferencias políticas en las decisiones del Directorio.

El tercer eje refiere al financiamiento monetario del sector público. Establece una prohibición para que el Banco Central otorgue préstamos o adelantos transitorios al Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

También impide la compra directa de títulos públicos en el mercado primario y elimina el mecanismo de utilización de reservas internacionales a través de las denominadas letras intransferibles. Eliminando adelantos transitorios al Gobierno nacional -bajo determinados límites- que la actual Carta Orgánica, hoy permite.