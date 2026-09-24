El Senado aprobó en general la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El oficialismo logró la aprobación en general con el respaldo de la UCR, PRO, Convicción Federal y bloques provinciales. El proyecto vuelve a Diputados.
El Senado aprobó en general por 46 contra 22 la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), que prohíbe la asistencia financiera al Estado Nacional o las provincias, donde el oficialismo debió cederla pretensión de tener dos tercios para designar y remover al presidente y los directores de la autoridad monetaria, a solo contar con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los presentes en la Cámara Alta .
Una vez aprobada en general esta iniciativa, los senadores comenzaron la discusión en particular, donde se introducirán cambios sobre las designaciones de los directores de esa institución, con lo cual la iniciativa deberá volver a ser tratada por la Cámara de Diputados.
El cambio implica un retroceso respecto del esquema impulsado por el presidente Javier Milei y aprobado por la Cámara de Diputados, que establecía un fuerte blindaje para las autoridades del Central al exigir el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para desplazarlas.
La sesión se abrió con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.
El proyecto también plantea eliminar funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las funciones esenciales de una autoridad monetaria.
La iniciativa responde así a la visión del Gobierno de Milei de contar con un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro.
Se habilita al Banco Central a utilizar sus activos y reservas (como oro, dinero líquido y títulos) como garantía colateral en operaciones propias, tales como la toma de financiamiento internacional o acuerdos de tipo REPO.
Con los cambios introducidos en el Senado, las designaciones de los directores serán designadas exclusivamente por la Cámara Alta y deberán tener el aval de una mayoría absoluta de 37 votos.
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