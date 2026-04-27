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Las empresas de colectivos amenazan con seguir reduciendo servicios

Las cámaras del sector advirtieron sobre posibles medidas de fuerza. Reclamaron al gobierno nacional y la Provincia la cancelación de una deuda de $128.000 millones. El jueves habrá una reunión en la Secretaría de Transporte.

Luego del conflicto iniciado semanas atrás, las cámaras empresarias del transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a presionar al Gobierno y advirtieron sobre posibles medidas de fuerza ante la falta de respuestas frente al aumento del precio del combustible.

En un comunicado conjunto, señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, el sector aún no recibió definiciones concretas por parte del Estado nacional ni de la Provincia de Buenos Aires sobre cómo se cubrirán los mayores costos derivados del incremento del gasoil y otros gastos operativos.

Asimismo, indicaron que esta falta de respuestas se produce “a pesar de los esfuerzos de las autoridades por avanzar en la cancelación parcial de deudas por compensaciones -que actualmente superan los $128.000 millones- y del propio sector empresario, que continúa sosteniendo el servicio mediante un importante esfuerzo financiero y operativo”.

Los colectivos pasaban a cuentagotas y la cola en las paradas aumentaba igual que el malhumor de los usuarios.
La reducción de servicios provocará largas colas de pasajeros en las paradas de colectivos.

La reducción de servicios provocará largas colas de pasajeros en las paradas de colectivos.

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Las empresas destacaron que se realizaron diversas instancias de diálogo en las que se expuso la gravedad de la situación y se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema, aunque hasta el momento no se tradujeron en soluciones concretas. “En este contexto, el sector se declara en estado de emergencia, ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio", señalaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, informaron que el jueves 30 de abril se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte, en la que esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos para reconocer los mayores costos que enfrenta la actividad.

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colectivos
Las empresas de colectivos se declararon en estado de emergencia.

Las empresas de colectivos se declararon en estado de emergencia.

“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", advirtieron.

Una medida similar ya se había implementado semanas atrás, lo que afectó la frecuencia de los servicios y generó demoras y largas filas de pasajeros.

El documento lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

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