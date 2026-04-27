Las empresas de colectivos amenazan con seguir reduciendo servicios

Las empresas destacaron que se realizaron diversas instancias de diálogo en las que se expuso la gravedad de la situación y se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema, aunque hasta el momento no se tradujeron en soluciones concretas. “En este contexto, el sector se declara en estado de emergencia, ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales para la prestación del servicio", señalaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, informaron que el jueves 30 de abril se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte, en la que esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos y plazos para reconocer los mayores costos que enfrenta la actividad.

colectivos Las empresas de colectivos se declararon en estado de emergencia.

“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", advirtieron.

Una medida similar ya se había implementado semanas atrás, lo que afectó la frecuencia de los servicios y generó demoras y largas filas de pasajeros.

El documento lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).