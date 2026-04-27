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Ciudad de Buenos Aires: aumentan otra vez el colectivo, el subte y los peajes

Desde el 1° de mayo rigen las nuevas tarifas del transporte público luego de los datos de inflación del Indec. También aumenta el boleto en Provincia.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que desde el próximo viernes 1° de mayo aumentarán 5,4% los boletos de colectivos de las líneas que gestiona, el pasaje del subte y los peajes de las autopistas porteñas.

Por la actualización por el último dato de inflación del Indec de marzo más 2% adicional, el boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires será de $753,74, mientras el pasaje en subte llegará a $1.490.

Desde el gobierno porteño remarcaron que con este nuevo cuadro tarifario, la Ciudad busca recomponer el atraso de la tarifa y sostuvieron que actualmente cubre el 70% de los subsidios.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivos quedaría en $918,35 que regirá desde el lunes 4 de mayo.

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Los peajes de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 40%.

Los peajes de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 40%.

Peajes en la Ciudad de Buenos Aires

En mayo, también aumentarán 5,4% los peajes. Al igual que el boleto de colectivo y el subte, la actualización mensual se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”.

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• Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: Motocicletas: $1799,66 (y $2879,82 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4319,63 (y $6121,62 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6839,19 (y $10.078,79 en hora pico).

• Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: Motocicletas: $1079,98 (y $1295,68 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1799,66 (y $2544,99 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3239,56 (y $4679,49 en hora pico).

• Alberti: Motocicletas: $1079,98 (y $1439,92 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1367,98 (y $1727,70 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2519,92 (y $3239,56 en hora pico).

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