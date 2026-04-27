Ciudad de Buenos Aires: aumentan el colectivo, el subte y los peajes

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivos quedaría en $918,35 que regirá desde el lunes 4 de mayo.

peajes 1.webp Los peajes de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán un 40%.

Peajes en la Ciudad de Buenos Aires

En mayo, también aumentarán 5,4% los peajes. Al igual que el boleto de colectivo y el subte, la actualización mensual se realiza con el dato de IPC sumado otro 2%.

El gobierno porteño remarcó que la actualización tarifaria es “necesaria para realizar los trabajos de mantenimiento, que contribuyen a mejorar la seguridad vial”.

• Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: Motocicletas: $1799,66 (y $2879,82 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4319,63 (y $6121,62 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6839,19 (y $10.078,79 en hora pico).

• Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: Motocicletas: $1079,98 (y $1295,68 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1799,66 (y $2544,99 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3239,56 (y $4679,49 en hora pico).

• Alberti: Motocicletas: $1079,98 (y $1439,92 en hora pico). Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1367,98 (y $1727,70 en hora pico). Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2519,92 (y $3239,56 en hora pico).