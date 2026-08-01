El PRO respaldó la reforma del Banco Central

En ese sentido, remarcaron que el espacio viene sosteniendo esa postura desde hace años y afirmaron que la Argentina "no puede volver nunca más a la maquinita", al considerar que la emisión para financiar el gasto público fue una de las principales causas de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Uno de los primeros dirigentes del PRO en pronunciarse fue el exministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, quien felicitó públicamente a Milei por la iniciativa.

"El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo", escribió en la red social X. Además, sostuvo que el camino no era cerrar el Banco Central ni avanzar hacia una dolarización, sino fortalecer la institución e impedir que vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

La reforma presentada por el Ejecutivo busca reforzar la independencia del BCRA, establecer como misión principal la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento directo o indirecto del Estado nacional, las provincias y los municipios. También restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario y modifica el régimen de distribución de utilidades de la entidad.

Durante la presentación del proyecto en cadena nacional, Milei cuestionó el funcionamiento histórico del organismo y apuntó especialmente contra la reforma de la Carta Orgánica impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente sostuvo que aquella modificación permitió emitir dinero "bajo cualquier pretexto" y responsabilizó a la entonces titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, por decisiones que, según afirmó, perjudicaron el patrimonio de la entidad.

Con el respaldo inicial del PRO, el oficialismo fortalece sus expectativas de reunir los votos necesarios para avanzar con una iniciativa que será uno de los principales ejes de la agenda legislativa del segundo semestre, junto con el tratamiento del Presupuesto 2027.