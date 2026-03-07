Caputo sumó al economista uruguayo Ernesto Talvi como asesor

El anuncio fue realizado por el propio Caputo a través de sus redes sociales, donde destacó la trayectoria profesional del excanciller de Uruguay. “Se incorpora al equipo de asesores un economista de extensa trayectoria y reputación”, afirmó el funcionario, quien remarcó que la experiencia de Talvi será un aporte para el rumbo económico del país.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, sostuvo el titular del Ministerio de Economía.

La llegada de Talvi también fue celebrada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien destacó el perfil académico y técnico del economista uruguayo. “Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”, expresó.

Daza resaltó además su trayectoria en distintos ámbitos profesionales. “Es un académico, policymaker e investigador en organismos internacionales. Además, una maravillosa persona”, escribió el funcionario al darle la bienvenida.

El anuncio también tuvo repercusión en el Gobierno nacional. El presidente Javier Milei replicó el mensaje en sus redes sociales y celebró la incorporación del economista al equipo que conduce Caputo.

Quién es Ernesto Talvi

Nacido en Montevideo, Talvi cuenta con una amplia carrera académica y política en Uruguay. Se graduó como economista en la Universidad de la República y obtuvo un doctorado en Economía y un MBA en Finanzas en la Universidad de Chicago.

En el plano político, fue senador por el Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos en 2019. Al año siguiente asumió como ministro de Relaciones Exteriores durante el inicio del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Además de su actividad política, Talvi se desempeña como director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), uno de los principales think tanks de Uruguay.

Con su incorporación, el Ministerio de Economía suma a un economista con experiencia en política pública, academia e investigación internacional, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su estrategia económica y fortalecer su equipo técnico.