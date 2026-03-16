Mala señal: la actividad metalúrgica cayó 10,3% interanual en febrero

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Los sectores más perjudicados

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo contractivo. Maquinaria Agrícola (-1,4%) y Carrocerías y Remolques (-4,0%), que habían liderado el repunte en 2025, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-15,0%), Bienes de Capital (-14,6%), Autopartes (-12,0%), Equipamiento Médico (-11,6%), Equipo Eléctrico (-10,2%) y Otros Productos de Metal (-9,7%) registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a Automotriz (-12,8%), Alimentos y bebidas (-12,4%), Consumo Final (-10,1%), y Construcción (-9,5%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a Petróleo y Gas (-9,3%), Minería (-8,2%), Energía Eléctrica (-6,5%) y Agrícola (-5,8%).

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Se profundiza la tendencia negativa

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que “la actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”. En ese sentido, señaló que “la fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en enero, 6 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.