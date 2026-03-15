Desde este lunes, aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánta saldrá el mínimo

El incremento será del 7,6% e impactará en las líneas de jurisdicción nacional. El esquema tarifario completará así un ajuste del 41,46% en lo que va del año. Qué pasará con aquellos usuarios que no tienen la tarjeta SUBE registrada.
A partir de este lunes 16 de marzo, viajar por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) demandará un esfuerzo extra para el bolsillo. El viaje en colectivo aumentará un 7,6%, lo que ubica al boleto mínimo para las 104 líneas de jurisdicción nacional en los $700. Este ajuste marca el final del esquema de incrementos del 41,46% que dispuso la Secretaría de Transporte, tras el salto previo de febrero que había llevado el pasaje de los $494,83 a los $650.
La medida se suma a los ajustes que ya aplicaron a principios de mes los colectivos que dependen exclusivamente de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, con subas del 5,1% y 4,9% respectivamente. Cabe recordar que, desde 2025, el valor del transporte se actualiza todos los meses siguiendo el ritmo de la inflación, sumándole un adicional del 2% sobre el precio vigente. Para las líneas locales y provinciales, el próximo retoque ya tiene fecha: será el 1° de abril.
Con este nuevo ajuste para las líneas que dependen de Nación, el cuadro tarifario quedó distribuido de la siguiente manera.
Un punto clave a tener en cuenta es la situación de quienes todavía no realizaron el trámite de nominalización de sus tarjetas. Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán enfrentar una tarifa diferencial mucho más pesada, con valores que oscilan entre los $1113 y los $1525,94, dependiendo de la longitud del trayecto.
"Este incremento representa el cierre del esquema de subas del 41,46%", explicaron desde los organismos oficiales para contextualizar el impacto de la medida en la economía diaria de los trabajadores.
El aumento impacta de lleno en un listado extenso de colectivos que circulan por la región metropolitana. Entre las líneas nacionales que aplican el nuevo cuadro tarifario desde hoy se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 37, 45, 53, 59, 60, 67, 71, 80, 85, 92, 98, 100, 110, 126, 130, 152, 160, 166, 168, 194 y 195, entre tantas otras que completan el abanico de las 104 empresas bajo órbita nacional.