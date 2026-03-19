Más de la mitad de los industriales consideró que la demanda interna es insuficiente

Mientras que sobre la situación financiera actual, para el 65,1% es normal, para el 23,5% es mala, y para el 11,4% es buena. Con respecto al acceso al crédito, el 58,4% dijo que es normal, el 35,1% dijo que es difícil, y para el 6,4% es fácil.

Los factores que empeoraron en comparación con tres meses atrás, para los empresarios industriales son, la demanda externa insuficiente, competencia de productos importados, la escasez de mano de obra en general y calificada.

Sobre los cambios espera durante los próximos tres meses respecto al volumen de producción, el 62,3% cree que no variará, contra el 19,9% que cree que disminuirá, y el 17,8% que cree que aumentará.