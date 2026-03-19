Más de la mitad de los industriales consideró que la demanda interna es insuficiente

Según los datos del Indec, el Indicador de confianza empresarial (ICE) de la industria manufacturera bajó 18,7% en febrero .
Más del 50% de los empresarios industriales todavía cree en la Argentina que no hay demanda suficiente que los aliente a aumentar la producción, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Los datos parten del Indicador de confianza empresarial (ICE) de la industria manufacturera se ubicó en el -18,7% en febrero, mejor nivel en los últimos ocho meses, pero debajo de los valores del tercer trimestre del 2025.
Según lo reportados, la demanda interna insuficiente se despega por un amplísimo margen (51,9%) del resto de los factores que los empresarios industriales sostienen como causa del impedimento de que crezca la producción, tras de ella se encuentra la competencia de productos importados con el 11,8%, y en tercer lugar la incertidumbre económica con el 6,7%.
Sobre la pregunta de si considera que la situación empresarial actual de su negocio la respuesta fue: 64% dice que normal, el 29,6% mala, y solo el 6,4% buena.
Mientras que sobre la situación financiera actual, para el 65,1% es normal, para el 23,5% es mala, y para el 11,4% es buena. Con respecto al acceso al crédito, el 58,4% dijo que es normal, el 35,1% dijo que es difícil, y para el 6,4% es fácil.
Los factores que empeoraron en comparación con tres meses atrás, para los empresarios industriales son, la demanda externa insuficiente, competencia de productos importados, la escasez de mano de obra en general y calificada.
Sobre los cambios espera durante los próximos tres meses respecto al volumen de producción, el 62,3% cree que no variará, contra el 19,9% que cree que disminuirá, y el 17,8% que cree que aumentará.
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