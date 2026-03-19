La Confianza del Consumidor bajó por segunda vez consecutiva, 5,3% en marzo

La caida de la intención de compra se da en el marco de una oleada de suspensiones y despidos en las empresa, y una inflación que no baja del 2,8% en diciembre
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) bajó durante marzo 5,30% en relación a febrero, y 4,7% en comparación al tercer mes del año pasado, informó el Centro de Investigación de Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella (UTdT), en el marco de una economía que muestra una oleada de despidos y una inflación que no baja del 2,8% desde diciembre
Esta es la segunda baja intermensual consecutiva ya que en febrero el ICC retrocedió 4,7% en relación a enero, en el marco de una fuerte ola de despidos y reducciones de jornadas laborales en varias empresas, entre las que se destacó el caso de Fate, con 920 despidos, empresa que se encuentra en período de conciliación obligatoria.
Además, se da en el marco de una creciente inflación que llegó al 2,9% tanto en enero como febrero, y proyecta estar arriba del 3% para el corriente mes.
Por regiones, el ICC registró caídas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA), mientras que el Interior mostró un aumento. Así, la disminución más pronunciada se observó en GBA (-9,35%), seguida por CABA (-6,99%), mientras que el Interior registró un incremento de 1,26%.
El Interior continuó exhibiendo el índice más elevado de Confianza, con 50,71 puntos, en tanto que el GBA, el más afectado por las políticas de liberación de importaciones, mantuvo el valor más bajo entre las tres regiones, con 37,39 puntos.
Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos, aunque resultó más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos, con una merma del 6,91%, mientras que entre los de mayores entradas monetarias fue de 4,71%.
“Los hogares de ingresos altos continuaron exhibiendo un índice superior (43,35 puntos) frente a los de ingresos bajos (40,62 puntos).
La UTdT destacó que “todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas” y que la caída más marcada “se observó en Situación Personal, con el 8,23%; seguida por Bienes Durables e Inmuebles, con el 4,58%; mientras que la Situación Macroeconómica registró la disminución más moderada de 3,26%.
El relevamiento de la UTdT se hizo con una muestra de 800 casos tomados en todo el pís, duirante la primera quincena de marzo.
comentar