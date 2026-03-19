La Confianza del Consumidor bajó por segunda vez consecutiva, 5,3% en marzo

El Interior continuó exhibiendo el índice más elevado de Confianza, con 50,71 puntos, en tanto que el GBA, el más afectado por las políticas de liberación de importaciones, mantuvo el valor más bajo entre las tres regiones, con 37,39 puntos.

Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos, aunque resultó más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos, con una merma del 6,91%, mientras que entre los de mayores entradas monetarias fue de 4,71%.

“Los hogares de ingresos altos continuaron exhibiendo un índice superior (43,35 puntos) frente a los de ingresos bajos (40,62 puntos).

La UTdT destacó que “todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas” y que la caída más marcada “se observó en Situación Personal, con el 8,23%; seguida por Bienes Durables e Inmuebles, con el 4,58%; mientras que la Situación Macroeconómica registró la disminución más moderada de 3,26%.

El relevamiento de la UTdT se hizo con una muestra de 800 casos tomados en todo el pís, duirante la primera quincena de marzo.