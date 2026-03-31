Milei celebró la baja de la pobreza: "Dato no relato. MAGA!"

Además, compartió el mensaje del ministro de Economía Luis Caputo. “LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS”, escribió junto a una serie de datos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2039057815579320647&partner=&hide_thread=false LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS.



En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9 p.p. y 1,9 p.p.

En relación… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 31, 2026

También compartió en mensaje del legislador Damián Arabia. “Volvió a bajar la pobreza en el segundo semestre de 2025 y significa la cifra de pobreza más baja en 7 años. Dato, no opinión”, escribió.

También le dio un RT al mensaje del influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, que escribió: “BAJO LA POBREZA AL 28% (LOS KUKAS LA DEJARON EN 57%)”.