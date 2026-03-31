Milei celebró la baja de la pobreza: "Dato no relato. MAGA!"

El Presidente se expresó en las redes luego de conocerse los datos del Indec y también compartió una gran cantidad de mensajes de funcionarios y simples usuarios.
El presidente Javier Milei se expresó en su cuenta de X luego que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará que pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 con respecto al 31,6% de la medición anterior.
“LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!”, escribió el mandatario compartiendo en su mensaje una infografía del Indec.
Con una fuerte actividad en las redes que se desató apenas se conocieron los datos del Indec, también compartió los mensajes que iban en la misma línea, tanto de simples usuarios y como los de funcionarios del Gabinete Nacional y de su espacio.
“La pobreza en Argentina se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según la medición publicada por el @INDECArgentina , lo que significa una baja interanual de 9,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2024. Asimismo, la indigencia también mostró una baja interanual, ubicándose en 6,3%, frente al 8,2% del segundo semestre de 2024”, escribió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y su mensaje fue republicado por Milei.
Además, compartió el mensaje del ministro de Economía Luis Caputo. “LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS”, escribió junto a una serie de datos.
También compartió en mensaje del legislador Damián Arabia. “Volvió a bajar la pobreza en el segundo semestre de 2025 y significa la cifra de pobreza más baja en 7 años. Dato, no opinión”, escribió.
También le dio un RT al mensaje del influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, que escribió: “BAJO LA POBREZA AL 28% (LOS KUKAS LA DEJARON EN 57%)”.
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