La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario

El fallo también exigió la recomposición salarial para docentes y no docentes, abarcando el periodo desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025. Además, la Justicia resolvió que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y fue contundente al aseverar que la suspensión de la ley por decreto es directamente “ilegítima”.