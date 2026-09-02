Milei no participará del acto por el Día de la Industria

La UIA llevará a cabo un acto en una planta farmacéutica del distrito de Malvinas Argentinas. El gran ausente será el presidente Javier Milei. Un repaso por los datos que describen la situación crítica del sector.
Con fábricas que tienen buena parte de sus máquinas sin actividad, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este miércoles, a las 10, un acto para conmemorar el Día de la Industria. Lo hará en una planta farmacéutica del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, donde se esperan unos 200 invitados.
Hacia allí irán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Al igual que el año pasado, el gran ausente será el presidente Javier Milei, que en 2024 asistió a la sede de la entidad y trató al sector fabril de prebendario.
El Día de la Industria se celebra en el país desde 1941, en recuerdo de la primera exportación realizada el 2 de septiembre de 1587 desde la Argentina -en ese entonces territorio dependiente del Virreinato del Perú- hacia Brasil. La carabela San Antonio llevaba un cargamento de tejidos y bolsas de harina producidos en Santiago del Estero.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina al que accedió Popular reflejó este martes la situación crítica de la industria manufacturera. Aquí, los principales números del sector basados en datos del Indec:
-En términos interanuales, la industria acumuló una caída del 1,9% durante el primer semestre de 2026.
-En comparación con el ciclo enero 2022 - noviembre 2023, el nivel de actividad registró un derrumbe del 8,1%.
-El Índice de Producción Industrial (IPI) del primer semestre de este año se ubicó el 2,2% por debajo del mismo período que en 2025.
-En el promedio del gobierno de Milei, la producción industrial aparece el 10,2% por debajo del modelo anterior.
-El uso de la capacidad instalada alcanzó en junio pasado sólo el 59,1%. O sea, cuatro de diez máquinas de la industria están en desuso.
-La cifra está 9,5 puntos porcentuales por debajo del nivel de 2023.
-Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que creció 5,2% y productos alimenticios y bebidas que trepó marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación con junio 2023.
-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).
-Las mayores caídas se observan en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).
-Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en el sector industrial (-8,0%) y cerraron 4.020 industrias manufactureras (-8,1%).
-Con un desplome del 7,9% entre 2023 y 2025, Argentina ostenta el segundo peor desempeño industrial del mundo sobre un universo de 56 economías analizadas, superada sólo por Hungría.
El informe del CEPA atribuyó la crisis industrial a la caída de ventas y "la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación, de importaciones de bienes de consumo". Según datos del Indec, el primer semestre de 2026 se consolidó como el de mayor nivel de importaciones de bienes de consumo final desde que se tiene registro histórico, alcanzando los U$S5.362 millones.
La entrada de productos elaborados desde el exterior mostró incrementos sustanciales frente a 2023 en rubros sensibles para la producción local: electrodomésticos y luminarias (+109,2%), indumentaria y prendas de vestir (+86,3%), motos y bicicletas (+67,6%) y alimentos procesados (+51,9%).