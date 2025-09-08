Economía |

Morgan Stanley retira su recomendación de compra de bonos tras la derrota electoral

Luego de la derrota en las urnas de este domingo, el banco estadounidense advierte por la "continuidad de las reformas" y proyecta una caída de 8 puntos de los bonos argentinos.

El resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que expresaron un duro revés al gobierno de Javier Milei, generó un cimbronazo en la mirada del mundo financiero de Wall Street sobre economía de la Argentina.

Según reportó la agencia Bloomberg, el influyente banco Morgan Stanley publicó un duro informe este lunes en el que retira su "postura favorable" sobre el país y cierra su recomendación de "comprar" bonos argentinos ante la nueva incertidumbre.

El banco estadounidense anunció el cambio de estrategia, emitida "apenas la semana pasada", como consecuencia directa de la dura derrota por más de 13 puntos de La Libertad Avanza (LLA), ante Fuerza Patria.

En este contexto, el reporte advierte que el resultado "incrementa la probabilidad de un escenario central negativo", en el cual el mercado ahora pone "en duda la continuidad de las reformas" y crecen las dudas sobre el financiamiento externo.

Qué espera el banco: caída de bonos y más devaluación

Morgan Stanley ahora proyecta una caída de los bonos de alrededor de ocho puntos en comparación con el cierre del viernes, estimando un precio promedio de 56 dólares, con un peor desempeño en el tramo corto de la curva.

El banco también anticipa una política monetaria "aún más estricta", ya que el Gobierno buscará defender la estabilidad cambiaria hasta las elecciones nacionales de octubre. Sin embargo, considera "razonable esperar una depreciación adicional de la moneda", posiblemente acercándose al techo de la banda cambiaria fijado en $1.460.

En ese escenario, MS estimó que el Banco Central y el Tesoro deberán intervenir vendiendo dólares, ya que un "debilitamiento significativo del peso podría afectar aún más el apoyo al gobierno".

