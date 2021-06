Ni siquiera la dejó como "Mercado de Frontera", a pesar de lo que especulaban analistas e inversores y que ya había sido descontado en la plaza bursátil.

"La severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con el mercado criterios de accesibilidad del índice MSCI Emerging Markets", indicó, al cuestionar los controles de capital vigentes en el país.

Argentina fue ubicada dentro del grupo de "Mercado Independiente", denominado "stand-alone", luego de tres años de haber ascendido a la categoría de Emergente, un indicador que orienta a los fondos de inversión a tomar decisiones casi en forma automática.

Así, la Argentina quedó fuera de la calificación de "Mercado Emergente" que compartía en la región con Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

banco central (1).jpg MSCI: Argentina perdió lugares por el cepo.

El economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, dijo: "El peor resultado en el MSCI, ni siquiera de frontera. Somos Standalone, junto con Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago".

También integran ese poco deseado grupo naciones como Botswana, Zimbabwe, Líbano o Palestina, Bosnia, Bulgaria, Islandia, Malta y Ucrania.

El economista Christian Buteler apeló a la ironía: "MSCI: Argentina pasa de emergente, a standalone. Ni emergentes, ni de frontera, nos caímos del mapa".

En su cuenta de Twitter, agregó: "Este cambio es más que obvio. En realidad, no se entendió por qué no fue el año pasado. Cuando ascendimos a emergentes hubo una clara advertencia sobre no poner controles de capitales para mantener ese categoría".

"Desde septiembre de 2019, los inversores institucionales internacionales han estado sujetos a la imposición de controles de capital en el mercado de valores de Argentina", explicó Craig Feldman, director global de índices Management Research y miembro del Comité de Políticas del Índice MSCI.

QUÉ ES EL PONDERADOR DE FONDOS MSCI

MSCI es una compañía estadounidense que diseña índices bursátiles, los cuales son analizados por inversionistas que los utilizan para la toma de decisiones y apostar capitales en función de ellos.

Dentro del índice de Emergentes del MSCI se ubicaban sólo tres empresas argentinas que cotizan en el exterior: YPF, Globant y Adecoagro, que se espera sean las más perjudicadas por la decisión de la compañía evaluadora.

Fuente: NA.