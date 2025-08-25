Argentina y República Dominicana afianzan su vínculo turístico

En ese marco y con la presencia conjunta de representantes del sector turístico, Scioli también se comunicó con el presidente de la República, Luis Abinader, quien dio todo el apoyo institucional al evento, al impulso del turismo y la hermandad entre los dos países.

Abinader sostuvo: “esperamos que más argentinos puedan venir a nuestro país y que más dominicanos puedan visitar la Argentina. Tenemos que mantener y continuar con el crecimiento de nuestra gran relación, estamos a disposición y seguimos trabajando juntos”.

Por su parte, Scioli resaltó que “como se suele decir, pusimos toda la carne al asador. Convocamos a representantes de todos los rubros turísticos (cámaras empresariales, líneas aéreas, alojamiento y gastronomía) y autoridades del sector público, que en un marco multitudinario, se reunieron con sus pares locales aquí en la República Dominicana”.

“A partir de medidas concretas que realizamos, como la exención de pago para los turistas dominicanos que posean el visado de ingreso vigente a los Estados Unidos y visiten nuestro país, y el aumento de la conectividad aérea, estamos generando las condiciones para atraer inversiones y fortalecer nuestro intercambio turístico y comercial”, agregó el secretario.

El ministro Collado aseguró: “Argentina es para nosotros la gran sorpresa del año 2025”, “algo que nació del trabajo y la dedicación”, puntualizó. También destacó “la decencia y la gentileza” de Scioli y expresó que el funcionario argentino “siempre ha apoyado a la República Dominicana”.

La declaración firmada tiene como objetivo fortalecer los lazos de cooperación para implementar acciones de facilitación turística que favorezcan el incremento de la actividad bilateral; la coordinación de programas de promoción; y el intercambio de experiencias y buenas prácticas para la atracción de inversiones