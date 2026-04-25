Inflación: suben los alimentos y vuelven a presionar sobre el IPC de abril

Además, creció el porcentaje de productos con aumentos. Cerca del 20% de la canasta relevada registró subas en la semana, un nivel superior al de las mediciones previas y que confirma un cambio en la dinámica reciente.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron los productos de panificación, cereales y pastas, con un alza del 3,2%, seguidos por lácteos y huevos con 2,6%. También se registraron subas en frutas, con 0,9%, y en carnes y derivados, con 0,8%.

El repunte se da en un contexto sensible para el equipo económico, que busca consolidar señales de desaceleración tras el dato de marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, había sostenido que “ la inflación es un fenómeno monetario” y que el orden fiscal y monetario permitiría una convergencia hacia niveles internacionales.

Sin embargo, la aceleración en alimentos vuelve a presionar sobre el índice general, especialmente por el peso que este rubro tiene en el IPC y su impacto directo en el consumo cotidiano.

Otros relevamientos privados habían mostrado señales más moderadas en semanas previas. EconViews registró una suba del 0,2% en la segunda semana de abril, mientras que EcoGo estimó un 0,3% y Analytica proyectó una variación similar con una inflación general cercana al 2,9% para el mes.

El consumo además mostró señales de retroceso mientras crece el uso del financiamiento. En febrero, las ventas en supermercados cayeron 3,1% interanual en términos reales, los mayoristas bajaron 1,2% y los shoppings 2,1%. En ese contexto, las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las operaciones en supermercados, mientras que el uso de efectivo descendió al 16,8%, reflejando una mayor dependencia del crédito para sostener el gasto cotidiano.