Inflación: suben los alimentos y vuelven a presionar sobre el IPC de abril

Las subas semanales en ese rubro se intensificaron y más productos registran aumentos, según mediciones privadas. En marzo, la inflación se ubicó en el 3,4% y preocupó al gobierno nacional.
Los precios de los alimentos registraron una nueva aceleración en abril y volvieron a poner en duda el proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno esperaba consolidar tras el 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo.
Según un informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG), los alimentos y bebidas aumentaron el 1,4% en la tercera semana del mes respecto de la anterior, lo que llevó el acumulado de las últimas cuatro semanas al 1,5% y marcó una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.
El dato interrumpió la tendencia descendente que el rubro venía mostrando desde principios de año y revirtió la relativa estabilidad observada tras el pico inflacionario de fines de febrero.
El relevamiento se basa en el seguimiento de 8.000 precios en cinco supermercados, con cortes semanales. En la última medición, la consultora advirtió una mayor dispersión en las variaciones y la aparición de valores extremos, señales de mayor volatilidad en el comportamiento de los precios.
Además, creció el porcentaje de productos con aumentos. Cerca del 20% de la canasta relevada registró subas en la semana, un nivel superior al de las mediciones previas y que confirma un cambio en la dinámica reciente.
Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron los productos de panificación, cereales y pastas, con un alza del 3,2%, seguidos por lácteos y huevos con 2,6%. También se registraron subas en frutas, con 0,9%, y en carnes y derivados, con 0,8%.
El repunte se da en un contexto sensible para el equipo económico, que busca consolidar señales de desaceleración tras el dato de marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, había sostenido que “ la inflación es un fenómeno monetario” y que el orden fiscal y monetario permitiría una convergencia hacia niveles internacionales.
Sin embargo, la aceleración en alimentos vuelve a presionar sobre el índice general, especialmente por el peso que este rubro tiene en el IPC y su impacto directo en el consumo cotidiano.
Otros relevamientos privados habían mostrado señales más moderadas en semanas previas. EconViews registró una suba del 0,2% en la segunda semana de abril, mientras que EcoGo estimó un 0,3% y Analytica proyectó una variación similar con una inflación general cercana al 2,9% para el mes.
El consumo además mostró señales de retroceso mientras crece el uso del financiamiento. En febrero, las ventas en supermercados cayeron 3,1% interanual en términos reales, los mayoristas bajaron 1,2% y los shoppings 2,1%. En ese contexto, las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las operaciones en supermercados, mientras que el uso de efectivo descendió al 16,8%, reflejando una mayor dependencia del crédito para sostener el gasto cotidiano.
comentar