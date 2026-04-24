El ingreso de turistas a la Argentina creció 6,3% en marzo

Según los datos del Indec, hubo un crecimiento interanual en la recepción de turistas y una caída del 19,9% en la salida al exterior.
En marzo los ingresos de turistas al a la Argentina crecieron 6,3% interanual y las salidas cayeron 19,9%, sin embargo, el resultado de los números concretos dejó un saldo negativo de 552.200 turistas, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
En el tercer mes del año ingresaron 824.300 de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 509,6 miles fueron turistas y 314.700 fueron excursionistas. Se registró un saldo negativo de 704.800 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 552.200 de turistas y de 152.600 de excursionistas, entendidos estos como los que no pasan ni una sola noche en el país.
El 21,3% del turismo receptivo residió en Europa; el 15,6%, en “Estados Unidos y Canadá”; y el 15 %, en Brasil. El 52,6% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34 %, por vía terrestre; y el 13,3% restante, por vía fluvial/marítima.
Las salidas al exterior incluyeron a 1.529.100 de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.061.800 fueron turistas y 467.300 fueron excursionistas.
El 77,0% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 38,2%; Uruguay, con 13,9%; y Chile, con 13,5%. El 49,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41,0%, por la vía terrestre; y el 9,3%, por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 44,1% del total del turismo emisivo.
Las salidas al exterior registraron un total de 527.700 de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 12,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81 % en las salidas de turistas residentes.
Los turistas que ingresaron a través de estos aeropuertos vinieron principalmente de Europa, con 63.800 de turistas; seguido por “Estados Unidos y Canadá”, con 53.900; y los países que integran el bloque “Resto de América”, con 50.900- Se registraron 3.111.200 pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 12,9 noches.
Las mayores estadías promedio se observaron en Europa, con 20,2 noches; seguida por “Estados Unidos y Canadá”, con 13,1 noches.
El principal destino de los turistas residentes que egresaron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fue Brasil, con 195.500 de turistas; seguido por el bloque de países que conforman “Resto de América”, con 99.200.
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