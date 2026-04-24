El ingreso de turistas a la Argentina creció 6,3% en marzo

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Las salidas al exterior incluyeron a 1.529.100 de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.061.800 fueron turistas y 467.300 fueron excursionistas.

El 77,0% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 38,2%; Uruguay, con 13,9%; y Chile, con 13,5%. El 49,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41,0%, por la vía terrestre; y el 9,3%, por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 44,1% del total del turismo emisivo.

Las salidas al exterior registraron un total de 527.700 de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 12,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81 % en las salidas de turistas residentes.

Turismo receptivo y emisivo

Los turistas que ingresaron a través de estos aeropuertos vinieron principalmente de Europa, con 63.800 de turistas; seguido por “Estados Unidos y Canadá”, con 53.900; y los países que integran el bloque “Resto de América”, con 50.900- Se registraron 3.111.200 pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 12,9 noches.

Las mayores estadías promedio se observaron en Europa, con 20,2 noches; seguida por “Estados Unidos y Canadá”, con 13,1 noches.

El principal destino de los turistas residentes que egresaron del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery fue Brasil, con 195.500 de turistas; seguido por el bloque de países que conforman “Resto de América”, con 99.200.