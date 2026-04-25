La Sociedad Rural se refirió a fallas en sus sistemas informáticos y responsabilizó a su vicepresidente

Asimismo, remarca que “la totalidad de las personas (directivos, ejecutivos y personal) que participaron en la concepción, diseño e implementación del sistema ya no se encuentren actualmente vinculadas a la entidad, habiendo cesado su relación por decisión propia".

En paralelo, la conducción actual de La Rural advirtió sobre una situación que agrega tensión interna. Según expresa el documento, “llama poderosamente la atención que algunas personas que forman parte de esta Comisión Directiva pretendan tomar distancia de aquellas decisiones de las cuales han sido y siguen siendo partícipes”, y agrega que resulta “aún más grave y sintomático que alguien que es directivo formal, termine tomando una posición contraria a nuestra entidad”.

El origen del proyecto se remonta al Plan Estratégico 2021, impulsado bajo la órbita del entonces vicepresidente Marcos Pereda, junto a su equipo, donde se concentraron decisiones clave vinculadas al diseño, presupuesto y ejecución del proyecto.

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Plan de contingencia

Tras marcar la responsabilidad del vicepresidente de la entidad, se detallan los problemas y falta de cumplimiento de la empresa contratada e indica las medidas tomadas, señalando que la SRA "se encuentra implementando un plan de contingencia con soluciones alternativas que aseguren el normal funcionamiento del sistema con la mayor celeridad posible”.

También se señala que el sistema tecnológico, concebido como eje del proceso de modernización institucional, evidenció inconsistencias en su desarrollo e implementación. La propia entidad reconoce en el comunicado que las deficiencias incluyeron “múltiples errores, fallas de funcionamiento, desarrollos comprometidos no realizados”, así como respuestas “extemporáneas, parciales y defectuosas” por parte del proveedor.

Según surge del propio documento institucional, el contrato se firmó aun cuando el auditor legal había formulado “observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de su firma”.

Con el correr de los meses, los desvíos se fueron acumulando: incumplimientos en los plazos, entregas parciales y diferencias respecto de las prestaciones comprometidas. Incluso, se menciona que el proveedor llegó a enviar “intimaciones improcedentes tendientes a reclamar pagos por prestaciones no cumplidas en su debido tiempo y forma”.

El comunicado concluye señalando: "La Sociedad Rural Argentina reafirma su compromiso con una administración responsable, la mejora continua de sus procesos y la defensa de los intereses de sus socios".