El frío disparó la demanda de gas y casi 150 empresas sufren cortes

Desde la Unión Industrial de Córdoba (UIC) expresaron preocupación por el escenario y cuestionaron las consecuencias para la actividad productiva. “La industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”, señalaron desde la entidad.

La discusión también alcanza a la política energética implementada por el Gobierno nacional. Según distintos sectores industriales, la administración decidió dejar en manos privadas la planificación y compra de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir faltantes durante el invierno.

Gas licuado

Hasta el momento, durante mayo ingresaron solo dos cargamentos de gas licuado, mientras que para junio se espera la llegada de otros nueve barcos. Sin embargo, los valores generan inquietud en el sector productivo: las industrias deberán pagar alrededor de 21,50 dólares por millón de BTU por el gas importado, sin mecanismos de asistencia estatal para amortiguar el impacto.

Desde el Gobierno defendieron el esquema actual. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, sostuvo que “el sector privado es mucho más eficiente y está en juego su dinero, y a su dinero lo cuidan”.

No es la primera vez que el sistema enfrenta restricciones este año. A fines de abril ya se había registrado un episodio similar y ahora, por segunda vez en 2026, el aumento de la demanda obliga a aplicar cortes preventivos.

Las perspectivas para las próximas semanas dependerán en gran medida del clima. La expectativa oficial es que el arribo más frecuente de cargamentos de GNL permita aliviar la situación durante junio, con la llegada prevista de un barco a Escobar cada tres días. Sin embargo, el comportamiento de las temperaturas volverá a ser determinante para medir si el sistema logra recuperar estabilidad o si las restricciones deberán prolongarse.