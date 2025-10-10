OpenAI invertirá US$ 25.000 millones en Argentina

El plan prevé la instalación de infraestructura de última generación destinada al desarrollo de la inteligencia artificial y al procesamiento masivo de información. Según informaron desde el Gobierno, el centro operará principalmente con energía renovable, aprovechando el potencial eólico y solar del sur argentino. La iniciativa combina tecnología de punta con sustentabilidad energética, dos ejes centrales del acuerdo.

Sam Altman, CEO de OpenAI, publicó un video institucional en el que explicó que el proyecto argentino forma parte de su plan global Stargate. En ese registro dijo que “este hito va más allá de la infraestructura; es poner la inteligencia artificial en manos de toda la Argentina” y destacó la ventaja geopolítica y regulatoria que, según él, hace del país un escenario privilegiado para este tipo de inversiones.

Formación y empleo local

La llegada de OpenAI al país abre la puerta a un nuevo ecosistema de innovación. Además de generar empleo directo, la empresa proyecta impulsar programas de capacitación para técnicos y profesionales argentinos en áreas como programación, análisis de datos y automatización. El objetivo es integrar talento local al crecimiento global de la inteligencia artificial.

Del encuentro participaron Christopher Stephen Lehane, vicepresidente de Asuntos Globales de OpenAI; Benjamin Elliot Schwartz, Nicolas Andrade, Ivy Lau-Schindewolf y Mohammed Husain, junto al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, Demian Reidel. Desde el Ejecutivo destacaron que el proyecto “marca un paso clave hacia un modelo de desarrollo federal, sustentable y con proyección internacional”.