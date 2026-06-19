Qué salario pretenden (necesitan) los argentinos hoy

Por el contrario, los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad continúan ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidenciaron mejoras respecto de los meses anteriores.

Las cifras del sitio Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en junio de 2026

Gerencia y Dirección General: $2.802.540

Minería, Petróleo y Gas: $2.556.637

Ingenierías: $1.999.000

Ingeniería Civil y Construcción: $1.895.432

Recursos Humanos y Capacitación: $1.876.106

Naviero, Marítimo y Portuario: $1.841.339

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.776.137

Aduana y Comercio Exterior: $1.744.349

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.731.459

Marketing y Publicidad: $1.508.023

Producción y Manufactura: $1.502.409

Seguros: $1.449.564

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.436.700

Departamento Técnico: $1.394.338

Diseño: $1.389.780

Sociología / Trabajo Social: $1.378.218

Abastecimiento y Logística: $1.353.148

Comercial, Ventas y Negocios: $1.321.005

Legales: $1.283.772

Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.252

Enfermería: $1.197.117

Educación, Docencia e Investigación: $1.189.845

Gastronomía y Turismo: $1.167.536

Oficios y Otros: $1.139.589

Secretarias y Recepción: $1.111.953

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.033.879

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destacan Gerencia y Dirección General, que supera los $2,8 millones mensuales, y Minería, Petróleo y Gas, que se mantiene por encima de los $2,5 millones impulsado por la actividad energética. En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Secretarias y Recepción y Oficios y Otros, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.