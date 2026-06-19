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Qué salario pretenden (necesitan) los argentinos hoy

Un relevamiento privado mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales en el sexto mes del año.

En un contexto de desaceleración inflacionaria y de recomposición gradual de los ingresos, las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos volvieron a registrar incrementos durante junio de 2026.

Los datos permiten observar cuánto dinero consideran necesario quienes buscan empleo o evalúan cambiar de trabajo en los distintos sectores de la economía.

El salario bruto promedio pretendido en Argentina se ubica actualmente en torno a los $1.780.000 mensuales, una cifra que continúa creciendo, aunque a un ritmo inferior al de meses anteriores. A nivel regional, además, el país encabeza el ranking de remuneraciones pretendidas con un promedio equivalente a u$s 1.292 al tipo de cambio oficial.

El relevamiento muestra que las mayores expectativas salariales siguen concentrándose en posiciones jerárquicas y en actividades vinculadas a la energía, la minería y las ingenierías, sectores que mantienen una elevada demanda de perfiles especializados y ofrecen remuneraciones por encima de la media del mercado.

Por el contrario, los rubros asociados a atención al cliente, gastronomía, turismo y tareas administrativas de menor complejidad continúan ubicándose entre los que registran los salarios pretendidos más bajos, aunque también evidenciaron mejoras respecto de los meses anteriores.

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Las cifras del sitio Bumeran funcionan como una referencia de mercado para empresas y trabajadores, ya que reflejan cuánto dinero solicitan quienes se postulan a nuevas oportunidades laborales en un escenario económico que todavía busca consolidar la recuperación del poder adquisitivo.

Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en junio de 2026

  • Gerencia y Dirección General: $2.802.540
  • Minería, Petróleo y Gas: $2.556.637
  • Ingenierías: $1.999.000
  • Ingeniería Civil y Construcción: $1.895.432
  • Recursos Humanos y Capacitación: $1.876.106
  • Naviero, Marítimo y Portuario: $1.841.339
  • Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.776.137
  • Aduana y Comercio Exterior: $1.744.349
  • Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.731.459
  • Marketing y Publicidad: $1.508.023
  • Producción y Manufactura: $1.502.409
  • Seguros: $1.449.564
  • Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.436.700
  • Departamento Técnico: $1.394.338
  • Diseño: $1.389.780
  • Sociología / Trabajo Social: $1.378.218
  • Abastecimiento y Logística: $1.353.148
  • Comercial, Ventas y Negocios: $1.321.005
  • Legales: $1.283.772
  • Salud, Medicina y Farmacia: $1.218.252
  • Enfermería: $1.197.117
  • Educación, Docencia e Investigación: $1.189.845
  • Gastronomía y Turismo: $1.167.536
  • Oficios y Otros: $1.139.589
  • Secretarias y Recepción: $1.111.953
  • Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.033.879

Entre los sectores con mejores perspectivas salariales se destacan Gerencia y Dirección General, que supera los $2,8 millones mensuales, y Minería, Petróleo y Gas, que se mantiene por encima de los $2,5 millones impulsado por la actividad energética. En el otro extremo aparecen Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing, con poco más de $1 millón, seguido por Secretarias y Recepción y Oficios y Otros, que continúan entre las áreas con menores pretensiones salariales del mercado laboral argentino.

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