Datos de la UIA: "26.500 empresas cerradas en dos años y medio"

El dirigente industrial dio detalles del informe que hace diez años realiza la Federación Industrial de Santa Fe, de la cual también es vicepresidente, y que arrojó recientemente que la producción en el sector cayó 5,2%. "En el sector agrícola, la producción de cosechadoras cayó un 11, 4%. Hay 8.000 puestos de trabajo menos", planteó.

Para Moretti, la situación "sigue siendo muy difícil" y criticó la ausencia de crédito y el enfriamiento de la economía. "Se sabe que una industria necesita de crédito y no hay, se necesita de consumo y no hay y los salarios se van cayendo con respecto a la inflación, y sabemos que la inflación que dice el gobierno no es la real que tenemos", sostuvo.

También advirtió que "se va poniendo cada vez más difícil" y alertó que está "incrementando" el volumen de empresas que bajan sus persianas. "Ya llegamos a 26.500 empresas cerradas en dos años y medio", indicó, y luego deslizó que "la gente empieza a darse cuenta" de las consecuencias del modelo de Milei.

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Señaló que un país desarrollado "tiene que tener a la gente bien" y puso la lupa en el bajo presupuesto para otros sectores clave como educación, ciencia y tecnología. "Han desfinanciado la ciencia, las universidades, no hay financiamiento para las escuelas técnicas. Ni hablemos de los jubilados", agregó.

En ese sentido, concluyó que desde el Gobierno "se creen que con la minería, petróleo y la materia prima del campo se va a salir adelante, les puedo asegurar que a los 45 millones de habitantes no se los contiene de esa manera".