Record de exportaciones en Economía del Conocimiento en 2025: U$s 9.600 millones

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Por su parte, la Economía del Conocimiento en 2025 superó los 285.000 puestos formales, lo que representa la creación de 9.000 empleos respecto al año anterior y 17.000 en relación con 2023, según datos de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, en base al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

También es destacable que la remuneración promedio del sector se ubicó por encima del resto de la economía, un diferencial asociado a la alta demanda de talento y al grado de especialización requerido. En este sentido, 80% de la fuerza laboral posee estudios universitarios, lo que posiciona al sector entre las actividades con mayor calificación del país y como un motor clave de empleo de calidad.

Toda esta información forma parte del conjunto de datos disponibles para su consulta en los tableros interactivos de empleo y comercio exterior”.