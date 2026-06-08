Reforma laboral: una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas

mirgor El banco de horas se aplicará en dos plantas de la empresa Mirgor.

Según fuentes ligadas a la negociación, el mecanismo no modifica el convenio colectivo de trabajo vigente ni reemplaza el pago de horas extras, las cuales se mantendrán vigentes para las jornadas de los fines de semana.

Un detalle a tener en cuenta: cuando la actividad baje y el empleado trabaje menos de su jornada habitual, percibirá el salario completo, pero esas horas no trabajadas se sumarán a favor de la empresa en el "banco". Al repuntar la demanda, el operario deberá restituir el tiempo adeudado de lunes a viernes. Por cada hora devuelta, se computará el equivalente a hora y media (es decir, una hora restará 1,5 del saldo pendiente).

Si bien SMATA ya aplicaba sistemas similares en terminales como Toyota, Ford, Volkswagen y Mercedes-Benz bajo normativas previas, el nuevo marco normativo amplía el margen de negociación directa.