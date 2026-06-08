Reforma laboral: una empresa firmó el primer acuerdo de banco de horas

Se trata de Mirgor, que suscribió el convenio con SMATA. El sistema se aplicará, en principio, en dos plantas de la Provincia. Qué pasará con el convenio colectivo de trabajo vigente y el pago de las horas extras.
En lo que significa el primer antecedente en el sector privado tras la reglamentación de la reforma laboral, la empresa Mirgor -fabricante de electrónica y autopartes- firmó un convenio con el sindicato SMATA para implementar el sistema de "banco de horas".
La herramienta, que quedó formalmente habilitada con las modificaciones legislativas recientes impulsadas por el gobierno nacional, busca otorgar mayor flexibilidad operativa a las empresas para compensar las jornadas laborales según los ritmos de producción y la demanda del mercado. Y, sobre todo, tiene como finalidad evitar nuevos despidos a la espera de que la actividad económica se recupere.
La medida se aplicará inicialmente a partir de julio, tal como consta en el acuerdo entre las partes, en las plantas bonaerenses de Garín y Baradero, donde la compañía produce componentes para la industria automotriz. El entendimiento establece un cupo de 200 horas por un plazo de 12 meses, con opción de prórroga obligada por el contexto económico.
Desde el sector autopartista señalaron que la iniciativa busca amortiguar la fuerte crisis de la actividad, que acumula una pérdida de unos 8.000 puestos de trabajo en los últimos ocho meses. Con este esquema, las terminales apuntan a evitar desvinculaciones y suspensiones a la espera de una reactivación.
Según fuentes ligadas a la negociación, el mecanismo no modifica el convenio colectivo de trabajo vigente ni reemplaza el pago de horas extras, las cuales se mantendrán vigentes para las jornadas de los fines de semana.
Un detalle a tener en cuenta: cuando la actividad baje y el empleado trabaje menos de su jornada habitual, percibirá el salario completo, pero esas horas no trabajadas se sumarán a favor de la empresa en el "banco". Al repuntar la demanda, el operario deberá restituir el tiempo adeudado de lunes a viernes. Por cada hora devuelta, se computará el equivalente a hora y media (es decir, una hora restará 1,5 del saldo pendiente).
Si bien SMATA ya aplicaba sistemas similares en terminales como Toyota, Ford, Volkswagen y Mercedes-Benz bajo normativas previas, el nuevo marco normativo amplía el margen de negociación directa.
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