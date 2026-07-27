Kristalina Georgieva llegó a Buenos Aires y se reunió con Javier Milei y Luis Caputo

La última Directora Gerente del FMI que estuvo en Buenos Aires fue Christine Lagarde, quien en 2018 participó a mitad de ese año de los encuentros de Ministros de Finanzas del G20, y finalmente retornó a Buenos Aires a fines de noviembre para la cumbre de mandatarios, manteniendo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

El último encuentro de Georgieva con Milei tuvo lugar en septiembre del año pasado en la Asamblea General de la ONU, en tanto con el ministro de Economía, Luis Caputo, dialogó en abril en las reuniones de Primavera del organismo.

Durante la tarde del lunes, la directora del FMI encabezará una exposición institucional en el Palacio Libertad. El programa de la actividad estipula una disertación ante representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina.

La vocera del FMI, Julie Kozack, declaró previamente en rueda de prensa en Washington que el viaje del organismo busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país.

En tanto, el martes 28 de julio, la delegación del organismo viajará a la provincia de Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.