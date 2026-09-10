Milei encabezará el acto del Día del Maestro en el Palacio Pizurno

El Presidente participará este viernes en la sede de la secretaría de Educación, donde dará un discurso ante docentes y alumnos invitados. La prensa no podrá ingresar al encuentro.
El presidente Javier Milei encabezará este viernes el acto oficial por el Día del Maestro en la sede de la Secretaría de Educación, ubicada en el Palacio Pizzurno, en una ceremonia que comenzará a las 11.00 y en la que se espera que el mandatario dé un discurso ante docentes y alumnos invitados.
Durante su gestión, Milei participó de actividades vinculadas con instituciones educativas, principalmente en establecimientos privados, sin embargo, no había encabezado hasta ahora el acto oficial del Día del Maestro en la sede de Educación.
Será la primera vez que Milei participe del acto oficial por esta fecha en el edificio público ubicado en el centro porteño. Según informaron fuentes de Presidencia, el encuentro no contará con acceso para la prensa.
La actividad se realizará en un edificio considerado monumento histórico, que además funciona como sede de la Biblioteca Nacional de Maestros. La participación del jefe de Estado fue confirmada por fuentes oficiales con menos de 24 horas de anticipación.
En 2025, la ceremonia oficial había sido encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Actualmente, el área educativa se encuentra dentro de esa cartera y está a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En su primer Día del Maestro como presidente, el 11 de septiembre de 2024, el mandatario participó de un acto en el Instituto Cardenal Copello, establecimiento privado de Villa Devoto donde cursó sus estudios.
Durante esa actividad, Milei sostuvo: “Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar”.
El acto de este viernes tendrá además como marco el debate que mantiene el Gobierno con sectores universitarios por el financiamiento y los salarios docentes.
El 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido en 1888. La fecha fue establecida en homenaje al expresidente argentino, reconocido por su impulso a la expansión del sistema educativo público, laico y gratuito.
Durante su presidencia, Sarmiento promovió la creación de numerosas escuelas y desarrolló políticas vinculadas con la educación pública. Durante su gestión se fundaron alrededor de 800 establecimientos educativos en distintas zonas del país.
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