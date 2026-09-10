Milei encabezará el acto del Día del Maestro en el Palacio Pizurno

El acto se realizará en el Palacio Pizzurno, en la fecha que recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

En 2025, la ceremonia oficial había sido encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Actualmente, el área educativa se encuentra dentro de esa cartera y está a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La ceremonia se realizará este viernes en el edificio donde funciona la Secretaría de Educación.

En su primer Día del Maestro como presidente, el 11 de septiembre de 2024, el mandatario participó de un acto en el Instituto Cardenal Copello, establecimiento privado de Villa Devoto donde cursó sus estudios.

Durante esa actividad, Milei sostuvo: “Nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla un Ministerio de Capital Humano donde el concepto de la asistencia social es que deje de darle el pescado a la gente para enseñarle a pescar, crear individuos libres para que se puedan autosustentar”.

El acto de este viernes tendrá además como marco el debate que mantiene el Gobierno con sectores universitarios por el financiamiento y los salarios docentes.

Por qué se celebra el Día del Maestro

El 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido en 1888. La fecha fue establecida en homenaje al expresidente argentino, reconocido por su impulso a la expansión del sistema educativo público, laico y gratuito.

Durante su presidencia, Sarmiento promovió la creación de numerosas escuelas y desarrolló políticas vinculadas con la educación pública. Durante su gestión se fundaron alrededor de 800 establecimientos educativos en distintas zonas del país.